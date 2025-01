Mercato - OM : Les trois prochains transferts dévoilés ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM devrait continuer à se montrer actif d’ici la fin du mercato hivernal prévoit du renfort. Le journaliste Florent Germain, bien rencardé sur les coulisses du club marseillais, annonce les profils actuellement suivis de près par la direction de l’OM et évoque trois possibles transferts avant la fin du mois de janvier.

Alors que l’OM s’est pour l’instant contenté du recrutement de Luiz Felipe dans le secteur défensif, la fin du mercato hivernal s’annonce très agité pour le club phocéen. Un buteur est notamment attendu pour pallier le départ d’Elye Wahi, tout comme un milieu de terrain étant donné qu’Ismaël Koné a été annoncé partant à la surprise générale par Roberto De Zerbi. Et l’OM a déjà des profils bien précis en tête.

De Zerbi a tranché : quel buteur va redonner de l'élan à l'OM avant la fin du mercato ? ⏳

➡️ https://t.co/VsIW909ChH pic.twitter.com/UOnyZhUgLU — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 27, 2025

Un piston gauche et un milieu ?

Florent Germain, le journaliste de RMC Sport, a d’abord évoqué l’arrivée d’un piston gauche et celle d’un milieu de terrain à l’OM pour cet hiver : « L'OM aime bien Zalewski, le joueur de la Roma. On pourrait se dire qu'au poste de piston gauche, il y a du monde avec Quentin Merlin ou Ulisses Garcia. Je suis persuadé que De Zerbi va aujourd'hui remettre un coup de pression pour ce type de joueur. Fagioli au milieu de terrain, ils ont besoin de qualité technique. Il y a un point important qui revient dans les discussions entre Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, c'est qu'il y a un déficit technique à l'OM qui est parfois criant sur certaines rencontres. Techniquement il n'y a pas de répondant, je pense qu'il va vouloir hausser le niveau dès cet hiver en terme technique », a-t-il indiqué dans l’After Foot.

« 2 ou 3 joueurs recrutés »

Le journaliste évoque ensuite la question du nouvel attaquant de l’OM : « De Zerbi est très clair sur la question de l'attaquant. Neal Maupay, ça commence à faire 2, 3 matchs. Il fait de bonnes choses dos au but. Mais tu ne peux pas dans l'esprit de De Zerbi faire toute la fin de saison avec seulement Maupay titulaire en pointe. Il va y avoir 8 jours assez agités à différents postes. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une volonté de recruter 2 ou 3 joueurs ». Affaire à suivre…