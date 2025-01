Mercato - FC Nantes : Une réponse à 15M€ envoyée au RC Lens !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Buteur ce dimanche face à l'OL, Mostafa Mohamed n'est toutefois plus forcément en odeur de sainteté au FC Nantes. Un départ pourrait alors intervenir d'ici la fin du mercato hivernal. Le RC Lens serait notamment intéressé par l'attaquant égyptien. Mais ce n'est pas pour autant que les Canaris vont le brader.

Pour Mostafa Mohamed, ses jours au FC Nantes pourraient bien être comptés. Alors que l'Egyptien est en instance de départ, Antoine Kombouaré, entraîneur des Canaris, faisait dernièrement savoir : « Depuis cet été même le mercato d’hiver de la saison dernière, il est sur le départ. Cet été, il était prêt pour partir, mais il n’a pas trouvé les clubs qu’il souhaitait. Et puis là, depuis le début du mercato, même avant, on discute fort pour que lui puisse trouver un endroit où il puisse s’épanouir, un entraîneur qui le fasse jouer. Mais il ne trouve pas donc il est là ».

Lens pense à Mostafa Mohamed

Reste donc à trouver preneur pour Mostafa Mohamed. Et si c'était le cas avec le RC Lens ? Après avoir recruté Goduine Koyalipou cet hiver, les Sang et Or chercheraient encore du sang neuf dans le secteur offensif. Ainsi, selon les informations de L'Equipe, Lens aurait relancé le dossier Mohamed, déjà ouvert l'été dernier.

Un transfert à 15M€

Le RC Lens et le FC Nantes devront toutefois trouver un accord pour un potentiel transfert de Mostafa Mohamed. Et voilà que du côté des Canaris, on n'aurait pas l'intention de brader l'Egyptien. en effet, comme expliqué par le quotidien sportif, la barre aurait été fixée à 15M€. Affaire à suivre pour Mostafa Mohamed.