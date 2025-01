Mercato : Le PSG a signé « le meilleur du monde»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la victoire de son équipe face à Manchester City en Ligue des champions ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas tari d'éloges à l'égard de Luis Enrique. Considéré comme « le meilleur entraîneur du monde », le technicien espagnol est parti pour rester plusieurs années comme l'atteste sa signature au PSG jusqu'en juin 2027.

Luis Enrique a gagné des points ce mercredi en l’emportant sur Manchester City dans un match décisif pour la qualification en Ligue des champions. Une victoire vécue aussi comme un soulagement chez Nasser Al-Khelaïfi, qui a tenu à remercier son entraîneur. « Je pense qu'on a le meilleur coach au monde » a confié le président du PSG. Une défaite n’aurait pas condamné Luis Enrique, qui vient tout juste de prolonger son contrat jusqu’en 2027.

Luis Enrique a déjà signé !

« Des nouvelles sur la prolongation de Luis Enrique ? Luis Enrique a prolongé son contrat jusqu'en 2027 comme Le Parisien l'avait révélé en octobre. Il est très heureux à Paris, le projet est fait pour lui, autour de lui, imaginé à partir de ses idées et de ses principes de jeu. Nasser Al-Khelaïfi l'adore. Luis Campos, qui sait que leurs destins sont liés, ne propose désormais que des joueurs qui correspondent au profil recherché par son coach » a confié Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien.

« Il connaît trop ce milieu pour se projeter à très long terme »

Mais selon le journaliste, penser à un passage très longue durée de Luis Enrique est encore prématuré. « Luis Enrique est heureux mais il connaît trop ce milieu pour se projeter à très long terme. Il y a deux semaines, interrogé sur la possibilité de rester dix ans au PSG, il a répondu ceci : « J’espère, mais la réalité, c’est qu’il est très difficile de rester autant d’années dans un club de haut niveau. Quand on s’appuie sur la durée dans mes clubs précédents, je ne suis pas resté plus de quatre ans. J'ai eu besoin de me ressourcer, parce que l’énergie s’épuise » » a lâché Perrin.