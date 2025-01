Dembélé : Surprise au PSG, l’annonce de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence la veille du choc contre Manchester City, Ousmane Dembélé assurait qu'il allait bien et qu'il pourrait jouer ce choc malgré sa grippe. Cependant, le numéro 10 du PSG était remplaçant au coup d'envoi, un choix justifié par Luis Enrique et qui a porté ses fruits puisque Dembélé a fait une entrée fracassante.

Absent contre Espaly en Coupe de France puis à Lens en Ligue 1, Ousmane Dembélé était donc incertain pour le choc contre Manchester City mercredi soir à cause d'une grippe. Cependant, en conférence de presse mardi, le numéro 10 du PSG se montrait très rassurant : « Oui, je me sens beaucoup mieux. J’ai eu une petite grippe, enfin une petite… Elle n’était pas petite celle-là je pense. J’ai eu cinq-six jours où j’étais un peu dans le mal, mais depuis samedi ça va mieux et je me sens prêt. Je me suis entraîné avec l’équipe et je me sens bien. »

Luis Enrique séduit tout le vestiaire du PSG ! Quelle surprise s'annonce lors de cette signature tant attendue ? 🤔

➡️ https://t.co/pRwO4zhq9K pic.twitter.com/rzYNtsw2dL — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 23, 2025

«On n’a pas voulu prendre de risques»

Et pourtant, Ousmane Dembélé était remplaçant au coup d'envoi du choc contre Manchester City. Une petite surprise compte tenu de ses propos tenus la veille, mais Luis Enrique avait une explication. « C’est différent pour Ousmane (Dembélé) qui a eu de la fièvre pendant cinq jours et avec qui on n’a pas voulu prendre de risques car on ne savait pas quel serait le résultat et dans une semaine on joue à Stuttgart, un autre match vital », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse, rapportés par CulturePSG.

Une entrée en jeu fracassante

Finalement, Ousmane Dembélé est entré en jeu à la mi-temps, à la place de Lee Kang-In, et il a été déterminant. En effet, le numéro 10 du PSG a d'abord réduit le score alors que Manchester City menait 2 à 0, avant de se montrer intenable dans le jeu. L'ancien ailier du Barça a donc la capacité de changer le visage de son équipe. Raison de plus pour ne pas prendre de risque en l'alignant d'entrée alors qu'il était souffrant. Luis Enrique ne doit pas regretter son choix.