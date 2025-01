PSG : Luis Enrique attaqué, Guardiola se positionne !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a vécu une grande soirée mercredi en battant Manchester City (4-2) au Parc des Princes, après avoir été mené 2-0. Critiqué pour sa position sur le sujet, Luis Enrique avait de nouveau opté pour une composition sans avant-centre. Ce qui a fait la différence aux yeux de Pep Guardiola.

Renversant. Le Paris Saint-Germain a décroché une victoire précieuse sur la pelouse du Parc des Princes mercredi soir contre Manchester City (4-2), qui avait pourtant pris l’avantage après la mi-temps avec une avance de deux buts (0-2). Pour la rencontre, Luis Enrique avait de nouveau décidé de se passer des services d’un avant-centre, Gonçalo Ramos étant rentré à l’heure de jeu. Lee Kang-in, Bradley Barcola et Désiré Doué avaient ainsi été choisis pour composer l’attaque.

« Avec leur faux 9, ils ont réussi à avoir un joueur supplémentaire au milieu »

Un choix payant, et validé par Pep Guardiola lui-même alors que Luis Enrique n’échappe pas aux critiques pour sa position sur le sujet. « Ils ont eu plus de joueurs au milieu de terrain et c'est souvent là que vous gagnez des matches. On n'a pas réussi à gérer ça. Avec leur faux 9, ils ont réussi à avoir un joueur supplémentaire dans cette position », a confié Pep Guardiola en conférence de presse, rapporté par L’Équipe.

« On ne pouvait pas être mieux aujourd'hui »

« Ils ont gagné aujourd'hui, mais ils ont déjà joué des matches comme ça. J'en ai déjà vu. On ne pouvait pas être mieux aujourd'hui. J'aimerais dire le contraire, mais c'est comme ça », poursuit l’entraîneur de Manchester City. Une sortie pas vraiment étonnante quand on sait que le Catalan a introduit cette tactique sans vrai avant-centre.