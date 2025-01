Masterclass à Paris, le boss du PSG lâche une punchline !

Thomas Bourseau

Le PSG a maintenant un pied en 16èmes de finale de Ligue des champions à l’approche de l’ultime journée de saison régulière. Et ce, grâce à un succès avec la manière contre Manchester City mercredi au Parc des princes au terme d’une soirée pleine de rebondissements (4-2). Il n’en fallait pas plus pour que Nasser Al-Khelaïfi laisse éclater sa joie à Canal+ en remettant à leur place tous ceux qui avaient des doutes par la même occasion.

En ce mois de janvier charnière pour le reste de sa saison avec les 16èmes de finale de Coupe de France (4-2 contre Espaly) ainsi que les deux dernières journées de saison régulière de la Ligue des champions, le PSG a fait le plus dur. Mercredi soir, le champion de France jouait son avenir européen avec la réception de Manchester City. Classé à ce moment en dehors de la zone qualificative pour les 16èmes de finale de C1, le PSG a su inverser la tendance et ce, bien que l’équipe de Luis Enrique ait concédé deux buts contre Manchester City en tout début de seconde période.

«On a montré qu’on était une grande équipe»

Grâce à Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, le PSG a su revenir à hauteur de Manchester City au tableau d’affichage avant que Joao Neves donne l’avantage à ses coéquipiers et que Gonçalo Ramos finisse le travail dans le temps additionnel. Résultat, le Paris Saint-Germain a intégré la zone qualificative des 24 clubs pour le prochain tour et validera son billet la semaine prochaine à Stuttgart en faisant au moins un match nul.

Euphorique au micro de Canal+ après la victoire de son club, Nasser Al-Khelaïfi a vidé son sac. « Fier de ce grand match. Fier de comment on a joué, de perdre 2-0 et de gagner 4-2. L'une des mes plus belles émotions au PSG ? Honnêtement, oui je pense. C'était une grande équipe avec un grand entraîneur et un grand joueur. On a montré qu’on était une grande équipe aussi. Les joueurs ont montré du caractère ».

«On est très fiers. Beaucoup de gens doutaient de notre équipe»

Et alors que le Paris Saint-Germain a son destin entre ses mains pour continuer de performer sur la scène européenne, Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour souligner qu’il n’a jamais douté de son nouveau PSG malgré les détracteurs. « On est très fiers. Beaucoup de gens doutaient de notre équipe, mais j’ai toujours eu confiance en mes joueurs, ils sont là dans les grands matchs. On n’est pas encore qualifiés, on a un match important la semaine prochaine. Il faut rester concentré ». a assuré le président du club de la capitale par le biais de propos rapportés par RMC Sport.