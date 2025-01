De Zerbi - OM : Grosse tension, «ça va bouger»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM s’est incliné au terme d’une bien pâle prestation dimanche soir sur la pelouse de l’OGC Nice (2-0), et ce résultant semble déjà annoncer du mouvement au club d’ici la fin du mercato. Roberto De Zerbi, très agacé du visage affiché par son équipe, réclame du renfort à la direction de l’OM.

La fin du mercato hivernal s’annonce très agitée à l’OM ! Plusieurs profils sont attendus en urgence par Roberto De Zerbi, dont un buteur pour pallier la vente d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort. Et alors que l’OM a livré une partition très décevante dimanche soir à Nice en championnat (défaite 2-0), Florent Germain a confié que le coach italien s’impatientait en coulisses…

🚨 L'OM brille à l'extérieur mais se heurte à son Vélodrome ! Quels mystères cachent cette performance en berne ? Décryptage à venir.

➡️ https://t.co/IXghVE6yss pic.twitter.com/KKFTydKyuu — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 26, 2025

« De Zerbi va remettre un coup de pression »

« Si ça va chauffer à l'OM ? Ca va bouger. Je pense que ce n'était pas la défaite qu'il fallait pour les finances du club. A mon avis, De Zerbi et Medhi Benatia restent avec des envies de mercato. Ils n'avaient peut-être pas besoin de ça pour avoir des idées, mais il est clair et net que Roberto De Zerbi va remettre un coup de pression, parce qu'il veut des joueurs et je pense que certains ne sont pas prêts de revoir le onze de départ », a révélé le journaliste de RMC Sport dans l’After Foot.

Plusieurs joueurs sur le départ ?

« Vous avez cité Brassier, mais il y en a peut-être d'autres. Ca risque d'être un petit peu tendu parce que De Zerbi ne peut pas supporter cette prestation », poursuit Florent Germain sur les joueurs susceptibles de quitter l’OM cet hiver. Affaire à suivre…