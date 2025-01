OM : De Zerbi lance un avertissement !

Axel Cornic

C’est un coup d’arrêt pour l’Olympique de Marseille, qui a lourdement chuté sur la pelouse de l’OGC Nice lors de la 19e journée de Ligue 1 (2-0). Mais lors de la conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi n’a pas souhaité tout jeter, même si la déception était grande.

Alors que le PSG offrait la possibilité de raccourcir l’écart après son match nul face au Stade de Reims (1-1), l’OM n’a pas su saisir la chance. Les Marseillais se sont en effet pris les pieds dans le tapis et enregistrent désormais dix points de retard sur le rival parisien, tandis que l’AS Monaco est revenu à trois points.

« On n'a jamais eu la rage et détermination pour revenir dans le match »

C’est donc une mauvaise opération pour l’OM, mais en conférence de presse Roberto De Zerbi a livré un constat assez lucide. « C'est une défaite méritée, on a mal joué du début à la fin et on a trop souffert après le premier but encaissé. Même si on a essayé d'attaquer ensuite, on n'a jamais eu la rage et détermination pour revenir dans le match » a déclaré le coach marseillais. « C'est un championnat difficile, regardez Lille, le PSG, et Lyon qui ont perdu des points ce week-end. Marseille en a aussi perdu, contre une équipe forte. Il va falloir repartir dès mardi mais il n'y a pas grand-chose à garder de ce match ».

« Quand on perd, on perd tous ensemble »

« En colère ? Non, je suis déçu, plutôt navré. Quand on perd, on perd tous ensemble, on doit assumer nos responsabilités, moi le premier » a poursuivi Roberto De Zerbi, qui lance désormais un avertissement afin de remobiliser les siens pour le choc face à l’OL dimanche prochain. « Ça peut arriver car on n'est pas invincibles, et on doit maintenant se relever comme on l'avait fait après la dernière défaite, contre Auxerre (1-3, le 8 novembre). On attaque la partie la plus importante du Championnat et il faut qu'on le fasse avec notre enthousiasme et notre âme ».