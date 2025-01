OM : Un psychologue ou De Zerbi ? Le choix est fait

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 23 ans, Luis Henrique connait actuellement une bonne période dans sa carrière. Mais pour le Brésilien de l’OM, ça n’a pas tout le temps été simple. Au point de faire appel à un psychologue ? Le Marseillais a préféré d’autres solutions, à commencer par parler avec Roberto De Zerbi. Des discussions qui lui ont alors fait le plus grand bien.

Ce dimanche, Luis Henrique s’est confié dans un entretien accordé à L’Equipe. Et à l’occasion de cette discussion, il a notamment été question de santé mentale. Pour le Brésilien de l’OM, ça n’a pas tout le temps été facile. Mais alors que certains font appel à un psychologue, Luis Henrique a choisi d’autres solutions.

« Dès les premiers échanges avec De Zerbi, je me suis senti mieux »

« Pendant les moments tristes, est-ce que j’ai été aidé mentalement ? Je n'ai pas travaillé avec un psychologue. Moi, j'ai surtout besoin de sentir qu'on a confiance en moi. En fait, dès les premiers échanges avec De Zerbi, je me suis senti mieux, plus léger. Ça m'a renforcé mentalement », a alors d’abord expliqué Luis Henrique.

« Je discute aussi beaucoup avec mon père, et mon préparateur physique »

Le joueur de l’OM a également confié : « Je discute aussi beaucoup avec mon père, et mon préparateur physique. Pour l'instant, ça me suffit. Ils m'aident à surpasser ma peur de rater, et ils me donnent la force de croire en moi ».