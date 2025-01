Séduction à l’OM, il balance tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 23 ans, Luis Henrique est aujourd’hui l’un des maillons forts du schéma de Roberto De Zerbi à l’OM. L’entraîneur olympien a pleinement confiance en l’ailier brésilien, qui lui rend d’ailleurs très bien sur le terrain. Il faut dire que Luis Henrique a mis toutes les chances de son côté en faisant de gros efforts pour séduire l’Italien.

Après des premiers mois pus que décevants à l’OM, Luis Henrique a fait un retour fracassant sur la Canebière à son retour de prêt au Brésil. Désormais, l’ailier de 23 ans est l’un des chouchous du Vélodrome, mais aussi de Roberto De Zerbi. L’Italien lui accorde une grande confiance et Luis Henrique lui rend bien sur le terrain, totalisant 6 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 avec l’OM.

« Il a dit aux dirigeants qu'il comptait sur moi »

Interrogé ce dimanche par L’Equipe, Luis Henrique a expliqué comment il avait séduit Roberto De Zerbi. Le Brésilien de l’OM a alors répondu : « Quand il est arrivé, il a dit aux dirigeants qu'il comptait sur moi. Il avait vu mes matches et il a dû sentir que j'avais le profil pour participer au développement de son équipe ».

« Je me suis défoncé »

« Lorsqu'un coach compte sur vous, ça vous donne plus de motivation. Alors, dès les premiers entraînements, je me suis défoncé, j'ai donné le meilleur et j'ai eu du temps de jeu pour lui rétribuer sa confiance. C'est une belle revanche car cet été, je ne pensais pas rester », a ensuite ajouté Luis Henrique.