Mercato - OM : L’attaquant idéal est annoncé en direct !

En situation d'échec à l'OM, Elye Wahi s'est envolé pour l'Allemagne ce vendredi. Après avoir passé des examens médicaux préalable à la signature de son contrat, l'attaquant tricolore s'est engagé avec l'Eintracht Francfort jusqu'en 2030. Dans le même temps, Pablo Longoria entamait des discussions avec le Stade Rennais pour Amine Gouiri. Un profil intéressant pour Lionel Charbonnier.

Dans les derniers jours du mercato hivernal, l’OM va s’atteler à trouver un remplaçant à Elye Wahi, parti à l’Eintracht Francfort. Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto de Zerbi a évoqué sa volonté de voir un attaquant débarquer dans les prochains jours. Sur RMC, Lionel Charbonnier a donné son ressenti sur ce dossier en commençant par évoquer la détresse de Wahi depuis le début de la saison.

« Wahi n'était pas heureux »

« Ni le vestiaire marseillais, ni le joueur lui-même n’étaient heureux dans cette situation. Je pense qu’il va très bien s’en sortir à Francfort. Ça ne veut pas dire qu’il y aura eu un échec des Marseillais, le contexte n’est absolument pas le même à Marseille. C’est très très particulier. Être jeune joueur, arriver comme ça, devoir être performant tout de suite, car à Marseille on n’a pas de temps à perdre… Il y a beaucoup de demandes et de pression » a déclaré l’ancien portier tricolore, avant d’aborder concrètement la question de sa succession.

L'OM a entamé des discussions pour Gouiri

Et selon lui, Amine Gouiri (Rennes) présente un profil intéressant pour l’OM. « On parle de Gouiri, mais je ne vois pas où les deux joueurs se ressemblent dans leur jeu. Je ne vais pas les comparer, je ne les mets pas dans le même profil. Est-ce que c’est un buteur ? Non. C’est un joueur qui peut aider, qui peut se relancer, d’autant plus si c’est un prêt. Il faut sauter sur l’occasion s’il y a cette possibilité. Je pense qu’il a tout pour pouvoir réussir à l’OM. » a confié Charbonnier durant l’After Foot.