OM : «Extraordinaire», du lourd est annoncé pour cet attaquant

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, Neal Maupay a trouvé un nouveau souffle. Prêté par Everton à l'OM l’été dernier, avec une obligation d’achat fixée à 6M€, l’attaquant français s’est rapidement imposé comme le numéro 9 indiscutable de l’équipe, prenant la place d'Elye Wahi. S'il parvient à être plus efficace, Claude Puel promet que cela pourrait être extraordinaire.

Face au coup dur infligé par la grave blessure de Faris Moumbagna, l'OM n’a pas tardé à réagir pour renforcer son secteur offensif. L’été dernier, le club phocéen a jeté son dévolu sur Neal Maupay, débarqué en provenance d’Everton sous la forme d’un prêt payant assorti d’une obligation d’achat fixée à 6M€ hors bonus, une opération qui deviendra effective l’été prochain.

3 petits buts pour Maupay

Âgé de 28 ans, l’attaquant français a su saisir sa chance dans l’équipe de Roberto De Zerbi, profitant notamment d’un passage à vide d’Elye Wahi pour s’imposer en pointe de l’attaque marseillaise, alors qu'il était destiné à n'être que la doublure de l'ancien Lensois. Ses statistiques parlent pour lui : 3 buts et 4 passes décisives depuis son arrivée. Un bilan honorable mais encore trop maigre pour l'avant-centre titulaire d'un club comme l'OM. S'il venait à être plus décisif, Claude Puel indique que cela pourrait devenir extraordinaire.

«Ce sera extraordinaire pour lui et pour l’OM»

« Je n’ai pas vu tous les matches, mais je le vois très important pour l’équipe. On ne se rend pas compte du travail qu’il abat sur les défenses et de tout ce qu’il fait pour aider son équipe. S’il rajoute la dernière passe et des buts, ce sera extraordinaire pour lui et pour l’OM. Il met une telle pression sur le défenseur, il a un tel impact… Et puis, il est très intéressant dos au but et sans ballon », a confié Claude Puel pour La Provence.