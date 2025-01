Mercato : Un champion d’Europe proposé à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Elye Wahi parti à l'Eintracht Francfort, l'OM est en quête d'un attaquant pour compenser ce départ. En conférence de presse, Roberto de Zerbi a confirmé qu'un buteur était attendu d'ici la fin du mercato, sans dévoiler de pistes. En coulisses, Pablo Longoria travaille sur plusieurs profils, mais un en particulier pourrait très bien faire l'affaire.

« Marseille trouvera un attaquant. Je pense qu'on va le trouver ! ». Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto de Zerbi a confirmé que Luiz Felipe ne devrait pas être la seule recrue hivernale de l’OM. Le club travaille sur l’arrivée d’un buteur pour combler le vide laissé par Elye Wahi, vendu pour 29M€, bonus compris, à l’Eintracht Francfort.

L'OM s'active en coulisses

Ces derniers jours, plusieurs noms ont été associés à l’OM, mais aucune piste semble à un stade avancé. Il faudra encore attendre un peu pour connaître l’identité du prochain attaquant marseillais. Mais pour certains journalistes, Pablo Longoria devrait jeter un coup d’œil en Italie.

Un nom est soufflé à Pablo Longoria

Champion d’Europe avec l’Espagne l’été dernier et sous contrat avec le Milan AC, Alvaro Morata présente le profil idéal pour prendre la place de Wahi selon Sacha Nabet. « Gimenez proche du Milan. Le Milan qui a déjà Jovic et Abraham devant.. pourrait être ouvert à un départ de Morata ? Morata, évalué à 13M€, refusera sûrement de perdre du temps de jeu à un an de la Coupe du Monde… Ça se tente non ? » a-t-il lâché sur X. Reste à connaître la position de l’OM.