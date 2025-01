«De l’argent va rentrer dans les caisses» : Le prochain transfert de l’OM est attendu !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La nouvelle a été officialisée ce vendredi. Six mois après son arrivée à l'OM, Elye Wahi s'est engagé avec l'Eintracht Francfort. L'attaquant de 22 ans a signé un contrat de cinq ans et demi pour un transfert estimé à 29M€ bonus compris. Pour Jérôme Rothen, cette somme pourrait permettre à Pablo Longoria et Mehdi Benatia de boucler la question de sa succession.

Elye Wahi ne terminera pas la saison à l’OM. Barré par la concurrence de Neal Maupay et en situation d’échec à Marseille, l’attaquant va tenter de se relancer à l’Eintracht Francfort et marcher sur les pas de Hugo Ekitike, lui aussi en difficulté en Ligue 1 et qui a trouvé un championnat qui se mari parfaitement avec ses qualités. Le transfert de Wahi est estimé à 29M€ bonus compris, soit 4M€ de plus que son prix d’achat.

Prêt à tout abandonner ? Les rêves d’un nouveau renfort à l’OM s’intensifient. Restez connectés pour des nouvelles explosives ! 🔥

➡️ https://t.co/XGYOWsOooA pic.twitter.com/DMKelYuXdK — le10sport (@le10sport) January 23, 2025

Pari perdant pour l'OM

Comme le confirme Jérôme Rothen, l’OM limite la casse dans ce dossier Wahi. « Ils se sont trompés sur Wahi qui était un coup de poker. Sportivement il n'a servi à rien, c'est une erreur de casting. Wahi n’a rien fait sur le terrain. De l’argent va rentrer dans les caisses. Avec l'argent de son transfert, il ne faudra pas se tromper sur le prochain » a admis l’ancien joueur du PSG.

« Tu peux trouver un numéro 9 avec ce type de budget »

Si l’on se fie aux paroles de Roberto de Zerbi, ça devrait encore bouger en attaque. « Nous sommes l'OM. Il faut faire attention au bilan financier, mais si Elye Wahi part, un attaquant fort arrivera. Mehdi et Pablo le veulent, comme moi. Jusqu'ici, tout le monde a tenu ses promesses. S'il part, je m'attends à ce qu'il y ait un remplaçant fort » a déclaré le coach de l’OM. Pour Jérôme Rothen, la somme récoltée pourrait permettre au club marseillais de boucler ce renfort. « Je reste persuadé que tu peux trouver un numéro 9 avec ce type de budget. Peut-être un joueur qui va s’adapter au contexte marseillais et lui permettre d’arriver à un niveau inespéré . Il faut trouver ce joueur là » a-t-il lâché sur RMC.