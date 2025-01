Officiel : L’OM annonce le transfert d’un attaquant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Elye Wahi n'est plus un joueur de l'OM. Comme l'a annoncé le club marseillais, Elye Wahi a été transféré à l'Eintracht Francfort jusqu'en juin 2030. L'attaquant de 22 ans portera le numéro 17 en Bundesliga et évoluera au côté de son compatriote Hugo Ekitike. Après avoir signé son contrat, le jeune joueur a partagé sa joie.

C’était attendu, c’est désormais officiel ! Elye Wahi a quitté l’OM pour rejoindre l’Eintracht Francfort. « Bonne continuation Elye Wahi. L’attaquant s’’engage avec l’Eintracht Francfort » a publié sobrement le club marseillais sur son compte X. Dans le même temps, la formation allemande officialisait la nouvelle en publiant des déclarations de Wahi, ravi de rejoindre le troisième de Bundesliga.

Wahi sort du silence

« Je suis heureux d'être désormais à l'Eintracht. C'est un grand club dont j'ai entendu beaucoup de choses positives. Il m’est vite apparu clairement que je voulais saisir cette opportunité et venir ici. Je veux récompenser la confiance qui m’a été accordée par de bonnes performances et de bons buts » a déclaré Wahi, transféré contre un chèque de 26M€ sans compter les bonus. Au sein de ce championnat qui fait la place belle aux jeunes, l'ancien attaquant du RC Lens et de Montpellier va tenter de se relancer après six mois délicats à l'OM où il aura été surclassé par Neal Maupay, son concurrent direct.

« Nous lui laissons le temps nécessaire pour s’adapter »

Directeur sportif de l’Eintracht Francfort, Markus Krösche confirme qu’il suivait l’attaquant depuis quelque temps. « Nous travaillons avec Elye Wahi depuis longtemps et nous sommes heureux qu'il joue désormais pour l'Eintracht Francfort. Elye est un attaquant rapide avec une bonne capacité de boxe et un fort instinct de but. C'est un joueur jeune et prometteur dont nous sommes convaincus des qualités. En même temps, nous lui laissons le temps nécessaire pour s’adapter » a confié le responsable sur le site officiel du club allemand.