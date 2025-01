Succession de Wahi : L’OM prend une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après six mois de bons et loyaux services, Elye Wahi va se relancer à l'Eintracht Francfort. L'attaquant du RC Lens et de Montpellier va s'envoler pour l'Allemagne pour un total de 29M€, soit 4M€ de plus que la somme dépensée par l'OM l'été dernier. Suite à ce départ, le club marseillais s'est prononcé sur l'épineuse question de sa succession.

L’aventure d’Elye Wahi à l’OM a tourné court. Six mois après son arrivée à Marseille pour 25M€, l’attaquant français va poursuivre sa carrière avec l’Eintracht Francfort. Surclassé par Neal Maupay sur le front de l’attaque et menacé par le jeune Robinio Vaz, Wahi va s’envoler pour l’Allemagne ce vendredi pour signer son contrat jusqu’en juin 2030. Grâce à cette opération, l’OM devrait récupérer près de 29M€ (26M€ + 3M€ de bonus). Une somme qui pourrait bien être réinvestie dans le recrutement d’un nouveau buteur.

L'OM explore le marché

Ces derniers jours, l’OM s’est penché sur plusieurs profils. Certaines pistes ont eu une durée de vie limitée comme celle menant à Marcus Rashford (Manchester United), Mathys Tel (Bayern Munich) ou encore Santiago Gimenez (Feyenoord Rotterdam). Car selon les informations de La Provence, la formation phocéenne ne souhaite pas surpayer. Une donnée qui pourrait réduire à néant les espoirs de l’OM avec Brian Brobbey car l’Ajax Amsterdam demande le prix fort.

L'OM pourrait faire l'impasse

D’ici le 3 février prochain, date de la fin du mercato, l’OM pourrait explorer d’autres dossiers, d’autres profils. Mais le club phocéen n’en fait pas une obsession. Contactée par Ici La Provence, une source au sein de la formation a confié que ce recrutement « n’était pas une obligation ». Pour terminer la saison, Roberto de Zerbi pourrait donc s’appuyer sur Neal Maupay et la révélation Vaz. Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins confirme : « L’idée est toujours de remplacer Wahi, mais on me fait savoir que s’il n’y a pas de remplaçant qui peut être performant à un prix raisonnable, l’OM ne recrutera pas pour recruter cet hiver ».