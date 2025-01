Mercato : L’OM a trouvé le successeur de Wahi, un transfert à 25M€ est tenté

Alexis Brunet

Elye Wahi ne va pas s’éterniser à l’OM. Alors que l’attaquant n’a posé ses valises à Marseille que l’été dernier, il s’apprête déjà à quitter le sud de la France. Ce dernier va prendre la direction de Francfort et Pablo Longoria tente donc de lui trouver un remplaçant. Le club phocéen a notamment pisté Brian Brobbey et le président marseillais serait prêt à miser jusqu’à 25M€

« Un départ de Wahi pour nous, c’est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d’Elye. Marseille n’attend personne. Mais chaque joueur a son rythme. Je crois que c’est un des meilleurs jeunes attaquants d’Europe. Son temps va venir, on est tranquille, il doit rester tranquille, et j’ai confiance. Il va finir par s’imposer, il a toutes les qualités pour. » Par ces mots prononcés en conférence de presse il y a quelques semaines, Pablo Longoria s’opposait fermement à un départ d’Elye Wahi de l'OM. Une déclaration qui prête à sourire, car le Français est aujourd’hui tout proche de rejoindre Francfort dans le cadre d’un transfert définitif.

L’OM cherche un remplaçant à Wahi

L’OM perd donc un joueur offensif et Pablo Longoria va donc devoir lui trouver un remplaçant afin de ne pas s’affaiblir et de tenter de rivaliser le plus possible avec le PSG. Le dirigeant marseillais a déjà quelques pistes et il prospecte notamment aux Pays-Bas. Le président du club phocéen s’intéresse à Santiago Gimenez du Feyenoord Rotterdam ou bien encore à Brian Brobbey de l’Ajax Amsterdam.

L’OM prêt à miser 25M€ sur Brobbey

Toutefois, l’OM fait face à un sérieux problème pour tenter d’arracher un des deux buteurs d’Eredivise. En effet, le club phocéen ne serait pas prêt à faire des folies sur le marché des transferts pour le successeur de Wahi. D’après les informations du journal néerlandais Telegraaf, Pablo Longoria serait prêt à monter jusqu’à 25M€ pour s’offrir les services de Brian Brobbey. Une somme qui ne devrait pas être suffisante, car, dans le même temps, West Ham pourrait aller jusqu’à 40M€ et ainsi remporter la mise. Affaire à suivre…