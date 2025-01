L'OM choisit son patron et sort du silence !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, l’OM a choisi Leonardo Balerdi comme capitaine. Une belle récompense pour le défenseur qui est arrivé en 2020 à Marseille. Toutefois, l’Argentin ne fait pas l’unanimité auprès des supporters dans ce nouveau rôle et certains se demandent s’il ne faudrait pas lui enlever ce rôle. Le club phocéen a décidé de voler au secours de son capitaine et de justifier ce statut.

Le visage de l’OM a beaucoup changé l’été dernier. Le club phocéen a dû dire au revoir à de nombreux cadres et cela a profité à certains comme Leonardo Balerdi. L’Argentin a été promu capitaine, mais cette responsabilité semble lui peser. En effet, le défenseur central est loin d’être irréprochable et il commet parfois quelques erreurs pouvant avoir de lourdes conséquences.

L’OM justifie le capitanat de Balerdi

Leonardo Balerdi a donc de nombreux détracteurs qui aimeraient que le brassard lui soit retiré. Dans le journal L’Équipe, un membre de l’OM a toutefois tenu à défendre l’Argentin et a expliqué pourquoi ce dernier avait hérité de cette responsabilité. « C'était important, il fallait le pousser à prendre ses responsabilités. C'était un signe de reconnaissance, car il avait des offres intéressantes et on ne jouait pas l'Europe. Mais il ne faut pas tout mettre sur le dos du brassard. Leo est un défenseur au potentiel énorme, il est rapide, technique, il a tout pour jouer dans un top club européen. Il ne lui manque que la continuité, il faut qu'il passe ce cap. Il a encore ces journées où il fait des erreurs énormes. »

Plusieurs prétendants au brassard

Leonardo Balerdi serait donc inspiré d’élever son niveau de jeu s’il ne veut pas que le brassard lui soit retiré. D’autant plus que le club phocéen dispose de certains joueurs d’expérience pouvant se charger de cette fonction. On pense notamment à Pierre-Emile Højbjerg ou bien à Valentin Rongier, qui connaît très bien la maison et à qui cette responsabilité a déjà été confiée par le passé.