Zinedine Zidane : C’est fini en 2025 !

Comme le dit si bien Kylian Mbappé, le football il a changé. Ainsi, compte tenu de ce constat, les stars d’hier pourraient-elle encore briller actuellement ? Certains se posent notamment la question concernant Zinedine Zidane. Et voilà que pour Jimmy Cabot, ancien du RC Lens, Zizou n’aurait pas pu avoir le même impact dans le football d’aujourd’hui.

Aujourd’hui entraîneur, Zinedine Zidane est l’une des légendes du football. Que ce soit avec l’équipe de France ou encore le Real Madrid, celui qui était milieu de terrain a émerveillé plus d’un supporter. Avec ses dribbles, Zizou a épaté tout le monde. Mais pourrait encore le refaire aujourd’hui ? Compte tenu de l’évolution du football, le constat pourrait totalement être différent et ce qu’a pu faire Zidane par le passé ne serait désormais plus envisageable.

« Quand tu vois des actions où il dribble cinq joueurs, cela n'existe plus »

Dans des propos accordés à Eurosport, Jimmy Cabot a été interrogé sur ce qu’aurait pu donner Zinedine Zidane dans le football d’aujourd’hui. L’ancien du RC Lens a alors confié : « Zidane aurait-il pu s’exprimer de la même façon qu’à l’époque ? Vous me faites parler de Zinédine Zidane, jamais de la vie je pourrai m'attaquer à l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Bien sûr que oui il se serait adapté aujourd'hui mais quand tu vois des actions où il dribble cinq joueurs, cela n'existe plus ».

« Les défenseurs d'aujourd'hui sont très durs à passer »

« Il a donné une interview il y a quelques années (en 2023) et évoque l'aspect physique d'aujourd'hui. Désormais, un joueur qui sort à la 60e minute est un joueur qui fait un mauvais match. Les tops joueurs jouent 90 minutes tous les trois jours. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi nous ont amenés à un standard qu'on croit normal aujourd'hui. Autre élément important : les défenseurs d'aujourd'hui sont très durs à passer, certains vont plus vite et sont plus forts physiquement que certains attaquants », a-t-il poursuivi sur Zidane.