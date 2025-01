PSG : «Il est fou», Zaïre-Emery fait halluciner ses parents !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps maintenant, le PSG semble vouloir donner plus de chances aux jeunes joueurs issus de son centre de formation. C’est ainsi qu’au fur et à mesure, Warren Zaïre-Emery a réussi à se faire une place en équipe première. Le milieu de terrain impressionne par sa maturité et il a même réussi à choquer ses parents lors d’un évènement bien précis.

À seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery est déjà titulaire au PSG. Le milieu de terrain a brûlé les étapes et il impressionne par sa grande maturité. Le club de la capitale a d’ailleurs décidé d’en faire l’un de ses symboles, depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le Parisien ne brille pas seulement en club, car ces bonnes performances lui ont également ouvert les portes de l’équipe de France.

« Il m’a bluffé »

Face au RC Lens samedi, Warren Zaïre-Emery a disputé déjà son 100ème match sous les couleurs du PSG. À cette occasion, Le Parisien a interrogé le père du milieu de terrain sur quelques moments marquants de son fils avec le club de la capitale et notamment la fois où le joueur de 18 ans avait pris le mégaphone au pied du virage Auteuil pour entonner un chant. « Alors là, il m’a bluffé, surtout quand on connaît la personnalité de Warren qui a plutôt l’habitude d’être dans son coin, réservé et humble. J’étais au stade, en tribune famille, avec mamie Gigi, sa mère et les enfants. On a tellement rigolé, tous ensemble, parce qu’on était surpris. Il a jeté son maillot avant de finir torse nu. On s’est dit : mais il est fou, on en a besoin, nous, du maillot, on n’en a pas beaucoup (rires). »

« Ma plus grande crainte, c’était qu’il fasse une connerie »

Le père de Warren Zaïre-Emery s’est également exprimé sur la première fois que son fils a été titulaire avec le PSG en Ligue des champions. C’était contre le Bayern Munich et le paternel du milieu de terrain n’avait qu’une seule crainte, que sa progéniture se loupe. « C’était grandiose de voir son fils de 16 ans déjà en train de disputer la plus grande compétition européenne (face au Bayern Munich, le 14 février 2023). Ma plus grande crainte, c’était qu’il fasse une connerie. Chaque instant, je croisais les doigts pour qu’il ne fasse pas une bêtise. Avec sa mère, on était en loge Nike à côté de Sakina Karchaoui (joueuse du PSG). On était en face de l’équipe au moment de l’entrée des joueurs et j’ai vraiment ressenti de la fierté lorsque je l’ai vu apparaître sur la pelouse. Avec mon portable, j’étais en mode zoom, en essayant de capter son regard. Je ne pensais pas ressentir autant d’émotions sur l’hymne de la Ligue des champions que sur la Marseillaise avec l’équipe de France. »