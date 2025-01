Mercato : Le PSG rattrapé par ses vieux démons !

Alexis Brunet

Actuellement, les buts du PSG sont gardés par Gianluigi Donnarumma. Toutefois, cela pourrait ne plus être le cas la saison prochaine, car une grande révolution pourrait intervenir dans ce secteur. Cela ne serait alors pas la première fois que le club de la capitale est obligé de changer de stratégie dans ce secteur, mais cela n’a jamais vraiment porté ses fruits. Explications.

Depuis plusieurs mois, le PSG a entamé des négociations avec plusieurs cadres pour prolonger leur contrat et ainsi sécuriser leur avenir à Paris. Gianluigi Donnarumma est par exemple concerné par ces discussions, mais un nouveau contrat est encore loin d’être présenté à l’Italien. En effet, selon les informations de L’Équipe, les négociations pour sa prolongation sont actuellement au point mort. Les dirigeants parisiens ne savent pas s’il faut miser sur l’ancien Milanais pour les années à venir, car ce dernier ne s’est bien trop souvent pas montré à la hauteur.

Le PSG prévoit une révolution au poste de gardien l’été prochain

Le PSG aurait même déjà pensé à un nom pour potentiellement prendre la place de Gianluigi Donnarumma. En effet, le club de la capitale serait très admiratif de Lucas Chevalier. Ce dernier brille avec Lille depuis un bout de temps et il a surtout l’avantage d’être jeune et français, ce qui a son importance dans le nouveau projet mis en place par Paris. Plus globalement, le champion de France penserait à opérer de grands changements l’été prochain au poste de gardien, toujours selon L’Équipe. Il faudra donc surveiller l’avenir de Matvey Safonov, tout comme celui d’Arnau Tenas.

Le PSG a toujours eu du mal avec les gardiens

Le PSG ne serait donc pas satisfait au poste de gardien de but et cela fait plusieurs années que le club de la capitale cherche une solution dans ce secteur. Luis Enrique ne souhaite pas miser sur un titulaire indiscutable et Gianluigi Donnarumma a donc plusieurs fois laissé sa place à Matvey Safonov. C’était déjà le cas par le passé, puisque des cohabitations et des alternances ont souvent eu lieu à Paris. C’était notamment le cas avec Kevin Trapp et Salvatore Sirigu, Alphonse Aréola et Gianluigi Buffon ou bien Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Le PSG est donc toujours à la recherche de la formule magique et tout pourrait encore changer l’été prochain…