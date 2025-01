Mercato : Un «joueur important» arrive, l’annonce de l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présents en conférence de presse ce vendredi, Roberto de Zerbi et Géronimo Rulli n'ont eu que des bons mots pour Luiz Felipe, première recrue hivernale de l'OM. Arrivé en provenance de l'Arabie Saoudite, le défenseur brésilien est très attendu au sein du vestiaire et pourrait bien faire ses débuts face au Racing Club de Strasbourg ce samedi.

Comme l’a laissé entendre Roberto de Zerbi, l’OM pourrait bien recruter un attaquant pour remplacer Elye Wahi. Et c’est tout. Car en défense, le club marseillais a ce qu’il faut, surtout après la venue de Luiz Felipe. Au début du mois de janvier, le joueur brésilien s’est engagé avec l’OM pour un an et demi. Inscrit dans le groupe marseillais pour la première fois, l’ancien de la Lazio Roma pourrait faire ses grands débuts en Ligue 1 ce samedi face à Strasbourg.

Le vestiaire s'enflamme pour Luiz Felipe

Portier de l’OM, Géronimo Rulli a déjà eu à faire à Luiz Felipe. « C'est un joueur que je connaissais déjà, je l'avais affronté en Liga quand il jouait au Bétis. Il va nous aider, je pense que c'est une très bonne recrue. On n'avait pas beaucoup de joueurs à son poste, on espère le voir très vite » a-t-il confié en conférence de presse.

« Il a de l'expérience »

Roberto De Zerbi est du même avis que son gardien. « Il a de l'expérience, il a eu Inzaghi, Sarri... Il a des qualités défensives, de l'intelligence, une attitude positive. On compte sur lui, c'est un joueur important pour nous » a lâché le coach de l’OM.