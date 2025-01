Wahi : Le transfert qui va plomber le mercato de l’OM

Pierrick Levallet

Seulement six mois après son arrivée à l’OM, Elye Wahi a déjà plié bagages. L’attaquant de 22 ans a signé à l’Eintracht Francfort cet hiver, poussant le club phocéen à lui trouver un remplaçant sur le mercato. Le club olympien penserait notamment à Brian Brobbey. Mais un autre club serait sur le coup, et pourrait prochainement passer à l’action.

Elye Wahi ne se sera pas éternisé à l’OM. L’attaquant de 22 ans a quitté le club phocéen seulement six mois après son arrivée et s’est engagé à l’Eintracht Francfort cet hiver. Pablo Longoria et Medhi Benatia scruteraient donc le mercato à la recherche d’un remplaçant à l’ancien buteur du RC Lens et de Montpellier.

Un gros coup en approche pour l'OM ! 🔥 Qui viendra remplacer Wahi ? Les fans retiennent leur souffle...

L'OM garde un oeil sur Brobbey

Dans cette optique, l’OM aurait coché le nom de Brian Brobbey sur sa liste. S’il n’a inscrit que 3 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues jusqu’à présent, l’attaquant de l’Ajax plairait à la formation olympienne. Le club néerlandais aurait d’ailleurs fixé son prix à 30M€ pour son buteur. Mais un autre grand club européen serait sur le coup.

L'AS Roma cherche à lui faire de la place

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’AS Roma voudrait aussi s’attacher les services de Brian Brobbey cet hiver. Les Giallorossi attendraient toutefois de boucler le transfert d’Eldor Shomurodov à Venise avant de passer à l’action pour le joueur de l’Ajax. Ce transfert pourrait totalement ruiner les plans de l’OM avec Brian Brobbey, puisque ce dernier n’aurait pas écarté une potentielle arrivée en Serie A. À suivre...