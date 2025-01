Le PSG boucle un coup «à la Bielsa», ça vire à la catastrophe !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a connu une flopée d'entraîneurs depuis le lancement de l'ère QSI à l'été 2011 avec le rachat du club par les Qataris. Unai Emery a fait partie de ce jeu des chaises musicales, au même titre que Thomas Tuchel qui lui a succédé à l'été 2018. Très porté sur la face tactique du football, comme Marcelo Bielsa selon Thomas Meunier, Emery a petit à petit perdu son influence sur un groupe pétri de stars qui s'est plus retrouvé en Thomas Tuchel. Explications.

Entre 2014 et 2015, Marcelo Bielsa a entraîné l'Olympique de Marseille, ennemi et rival historique du Paris Saint-Germain. Si l'on se fie à l'analyse de Thomas Meunier, ex-défenseur du PSG entre 2016 et 2020, le club de la capitale a lui aussi eu un entraîneur très porté sur la tactique à l'instar de Bielsa en la personne d'Unai Emery.

Toutefois, quand bien même il n'a pas démissionné comme Marcelo Bielsa, son aventure au PSG a connu un énorme trou d'air le 8 mars 2017 à Barcelone, le soir de la remontada en Ligue des champions (6-1).

Le PSG sur le point de dévoiler le futur prodige du football ?👀 Rayan Cherki pourrait bien faire le grand saut !

➡️ https://t.co/gFYL9sVNC7 pic.twitter.com/OyXVAN6uXa — le10sport (@le10sport) January 25, 2025

«Emery n'avait pas encore à ce moment-là cette gestion de groupe avec des figures»

Pour Thomas Meunier qui s'est livré pendant une heure à Winamax FC, Unai Emery n'était juste pas encore apte à gérer un vestiaire de l'importance du PSG à l'époque, lui qui est passé sur le banc de touche du Paris Saint-Germain entre 2016 et 2018.

« Qui je mets au-dessus entre Emery et Tuchel ? Emery, clairement. Il n'y a pas de secrets, il a gagné quatre fois l'Europa League et partout où il est allé il a fait des résultats. Le seul problème d'Emery, c'est qu'il n'avait pas encore à ce moment-là cette gestion de groupe avec des figures, des gens qui ont une certaine personnalité, qui ont prouvé et gagné des choses. J'étais au même niveau qu'Emery, on venait d'un club moins huppé, on arrivait au Paris Saint-Germain, il y avait cette phase d'adaptation à avoir ».

«C'était quelqu'un de très formel, tactique, un peu à la Bielsa»

Pendant cet entretien, l'international belge qui évolue aujourd'hui au LOSC n'a pas manqué de souligner ce qui a fait défaut à son sens à Unai Emery dans un vestiaire qui a fini par être peuplé par Neymar, Kylian Mbappé et bien d'autres stars, avec des entraînements basés sur la tactique.

« Il fallait découvrir le club, voir comment ça fonctionnait. Tu arrives là, un an après Neymar signe, et tu as déjà des Di Maria, Motta, Thiago Silva etc. Et ce sont des mecs qui ont déjà une reconnaissance, une aura et je pense qu'au niveau de l'intégration de l'entraîneur dans le groupe de joueurs, c'est là que ça a fait un petit peu défaut. Il n'a jamais eu cette magie du management qui transforme un groupe. C'était quelqu'un de très formel, tactique, un peu à la Bielsa. C'est un savant du football Unai. J'ai énormément appris au niveau tactique. C'était le seul entraîneur qui parvenait à être insistant sans être lassant ».

«Tuchel était un très bon entraîneur qui privilégiait plus le jeu, ce qui plaisait énormément aux mecs comme Verratti, Neymar, Motta»

Et cette vision du football très tactique, comparée à celle de Thomas Tuchel son successeur qui prônait plus de ballon et de plaisir, pourrait bien être ce qui a perdu Unai Emery au Paris Saint-Germain. Ceci et bien évidemment la fameuse remontada en 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions 2016/2017 contre le FC Barcelone (6-1) dont Meunier a également parlé dans son interview pour Winamax FC.

« Unai était un génie tactique, mais il n'arrivait pas à créer cette connexion avec ses joueurs. Thomas Tuchel avait plus ce côté management, c'était aussi un très bon entraîneur qui privilégiait peut-être un petit peu plus le jeu, ce qui plaisait énormément aux mecs comme Verratti, Neymar, Motta et autres. Ce sont des gens qui aiment le ballon, qui ont faim de ballon. Il ne faut pas leur demander de courir, de faire du box to box, pour eux c'est du vent tout ça. Ces joueurs-là s'y retrouvaient beaucoup plus dans le système de Tuchel, il prônait beaucoup de jeu dans les petites surfaces. Un style de jeu complètement différent de celui d'Unai ».