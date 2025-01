Mercato : L'OM prépare une opération de folie !

Arnaud De Kanel

En quête d'un avant-centre suite au départ d'Elye Wahi à Francfort, l'OM aurait jeté son dévolu sur Amine Gouiri après avoir creusé sans succès les pistes menant à Santiago Gimenez, Mathys Tel ou encore Marcus Rashford. Et pour se faciliter la tâche, le club phocéen serait prêt à inclure plusieurs joueurs dans la transaction, ce qui pourrait facilement convaincre le Stade Rennais.

L'OM ne fait pas dans les sentiments avec ses joueurs en difficultés. Elye Wahi peut en témoigner. Moins de six mois après son arrivée, l'attaquant a été poussé vers la sortie et il s'est finalement engagé avec l'Eintracht Francfort. L'OM va le remplacer selon les dires de Roberto De Zerbi. « Nous sommes l'OM. Il faut faire attention au bilan financier, mais si Elye Wahi part, un attaquant fort arrivera. Mehdi et Pablo le veulent, comme moi. Jusqu'ici, tout le monde a tenu ses promesses. S'il part, je m'attends à ce qu'il y ait un remplaçant fort », a révélé le coach italien en conférence de presse. Un nom se distingue.

Gouiri à l'OM ?

Comme révélé par L'Equipe, le profil d'Amine Gouiri plait énormément à l'OM indique La Provence. Les discussions se seraient d'ailleurs intensifiées ces dernières heures dans l'optique de trouver une issue favorable. L'OM pourrait proposer un deal qui arrangerait tout le monde.

Le deal de folie imaginé par l'OM

En effet, selon les informations de La Provence, l'OM pourrait inclure un voire plusieurs joueurs dans cette opération. Les noms de Chancel Mbemba, Bamo Meïté, Lilian Brassier et Ismaël Koné sont évoqués, eux qui sont tous sur le départ. En grande difficulté, le Stade Rennais pourrait facilement se laisser convaincre. Affaire à suivre...