Équipe de France : Zidane refuse une offre, qui sera choisi ?

Zinedine Zidane, pressenti pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, aurait décliné l'offre de la Fédération belge pour devenir sélectionneur. Alors que Rudi Garcia a pris les rênes des Diables Rouges, Zidane sera-t-il choisi par la FFF dans un an et demi ?

Considéré comme le grand favori pour prendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, au terme du contrat de Didier Deschamps, Zinedine Zidane a été approché par la Fédération belge de football (RBFA) pour le poste de sélectionneur selon les informations du média Het Nieuwsblad. La réponse du Ballon d’Or 1998 n’a pas tardé, n’étant pas intéressé.

Zidane refuse la Belgique

C’est donc Rudi Garcia qui a été choisi pour diriger les Diables Rouges. Zinedine Zidane reste quant à lui libre de tout contrat, comme c’est le cas depuis l’été 2021 et son départ du Real Madrid. L’ancien meneur de jeu des Bleus s’imaginait à cette époque prendre une période de repos avant de succéder à Didier Deschamps, alors sous contrat jusqu’au Mondial 2022, mais le parcours de l’équipe de France jusqu'en finale et la prolongation de l’actuel sélectionneur ont chamboulé ses plans.

« J'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France », disait-il en 2022

Mais 2026 pourrait cette fois-ci être la bonne année, Didier Deschamps ayant annoncé qu’il ne renouvellerait pas son bail. « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi, lâchait Zidane en 2022 dans un entretien accordé à L’Équipe. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! » S’il fait preuve de patience, l’ancien technicien du Real Madrid semble en tout cas le candidat parfait, ou en tout cas celui qu’attendent les Français comme l’a notamment révélé un récent sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL.

