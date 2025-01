Mercato - PSG : Le «nouveau Messi» déniché pour 22M€ ?

Pierrick Levallet

Alors que le mercato hivernal approche de la fin, le PSG pourrait encore mettre la main sur un renfort offensif après Khvicha Kvaratskhelia. Le nom de Rayan Cherki continue notamment d’être évoqué chez les Rouge-et-Bleu. L’OL ne serait pas contre un départ de sa pépite de 21 ans et aurait même fixé son prix pour un éventuel transfert.

Cet hiver, le PSG a déjà mis la main sur Khvicha Kvaratskhelia. Les Rouge-et-Bleu ont déboursé 70M€ pour recruter l’international géorgien. Mais le club de la capitale pourrait ne pas s’arrêter là sur le mercato. Les champions de France pourraient notamment offrir un nouveau renfort offensif à Luis Enrique. Dans cette optique, le nom de Rayan Cherki continue d’être évoqué au sein de la formation parisienne.

Le PSG déclenche une vague de transferts à 105M€ ! Quel club sera le prochain sur la liste ? 🔥

➡️ https://t.co/DdDnuG7HlM pic.twitter.com/7hwVXSKMdh — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 24, 2025

L'OL ne dit pas non au transfert de Cherki

L’OL ne serait d’ailleurs pas contre le vendre cet hiver d’après les informations de Caught Offside. Le média britannique ajoute que le club lyonnais aurait fixé son prix à 22M€ pour sa pépite de 21 ans. Reste maintenant à voir si le PSG acceptera de relancer le dossier, Le10Sport.com vous ayant révélé en exclusivité que la piste n’était plus d’actualité.

«Il a un talent comparable à Messi»

En attendant, Rayan Cherki réalise une plutôt belle saison à l’OL (5 buts et 8 passes décisives en 23 matchs). Jean-Michel Aulas n’a d’ailleurs pas manqué de le couvrir de louanges, n’hésitant pas à le comparer à un certain Lionel Messi. « Il a fallu que la maturité - mais Rayan est encore très jeune - rejoigne le talent qui était assez inné et spectaculaire. [...] Il a un talent comparable à Messi en termes de qualité technique » a récemment confié l’ancien président de l’OL au micro de Téléfoot.