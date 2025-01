Mercato - OM : Wahi s’en va, De Zerbi fait déjà une promesse !

Thomas Bourseau

C’est terminé pour Elye Wahi à l’Olympique de Marseille et ce, seulement après une aventure de six mois. Direction l’Eintracht Francfort pour la recrue à 30M€, bonus compris, de l’OM. Toutefois, il faut clairement s’attendre à ce qu’un buteur dépose ses valises dans la cité phocéenne d’après Roberto De Zerbi qui a fait une grande annonce en conférence de presse ces dernières heures.

Entre l’OM et Elye Wahi, l’idylle n’aura jamais été celle escomptée par les deux parties. Recruté pour 25M€ et 5M€ de bonus pendant le mercato estival de 2024, Wahi était censé s’installer dans la durée comme étant un joueur phare de l’Olympique de Marseille. Il n’en a cependant rien été. Pire, le buteur français de 22 ans s’en est déjà allé du côté de l’Eintracht Francfort et ce, de manière définitive pour un transfert avoisinant l’investissement effectué par l’Olympique de Marseille l’été dernier.

Surprise à l'OM ! 💥 Elye Wahi prêt à plier bagage après seulement un an. Que se passe-t-il dans la cité phocéenne ? https://t.co/v51QE2k5Fd — le10sport (@le10sport) January 24, 2025

«Je m'attends à ce qu'il y ait un remplaçant fort»

Et maintenant ? Plusieurs noms ont été annoncés dans la presse pour succéder à Elye Wahi. De Mathys Tel à Marcus Rashford en passant par Santiago Gimenez, double buteur avec Feyenoord contre le Bayern Munich cette semaine, les pistes ne manquent pas. Et il se trouve que le vide laissé par Wahi sera bel et bien comblé par les dirigeants de l’OM comme affirmé par Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi.

« Nous sommes l'OM. Il faut faire attention au bilan financier, mais si Elye Wahi part, un attaquant fort arrivera. Mehdi et Pablo le veulent, comme moi. Jusqu'ici, tout le monde a tenu ses promesses. S'il part, je m'attends à ce qu'il y ait un remplaçant fort ».

«Marseille trouvera un attaquant»

Relancé plus tard dans la conférence de presse par un journaliste sur la question du remplacement d’Elye Wahi, Roberto De Zerbi a confirmé sa position. « Marseille trouvera un attaquant. Je pense qu'on va le trouver ! ». Reste à savoir qui sera l’heureux élu d’ici la clôture du mercato hivernal programmée au 3 février prochain.