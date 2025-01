OM : En direct, De Zerbi annonce un transfert surprise !

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi a lâché une bombe en conférence de presse. Certes, il y avait quelques rumeurs concernant le souhait de l’OM de se séparer d’Ismael Koné cet hiver. Toutefois, le coach du club phocéen a totalement fait le teasing de son départ imminent, lui qui ne lui a pas apporté satisfaction depuis son arrivée l’été dernier.

Ismael Koné n’a clairement pas réussi à s’intégrer au projet de jeu de Roberto De Zerbi. Première recrue estivale de l’Olympique de Marseille et arrivé seulement quelques jours plus tard après la nomination du coach italien à la tête de l’effectif de l’OM, le milieu de terrain canadien de 22 ans est déjà prié d’aller voir ailleurs.

Wahi déjà sur le départ ? 😱 L'OM se penche sur un successeur inattendu pour combler ce vide !

➡️ https://t.co/b1KCBbIXVw pic.twitter.com/ccCnGKaLaO — le10sport (@le10sport) January 24, 2025

«Le départ de Koné, c'est notre choix, on sait l'équipe qu'on veut»

En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a clairement communiqué le départ d’Ismael Koné d’ici la clôture du mercato hivernal programmée le 3 février prochain. « Koné va probablement s'en aller, c'est pourquoi il n'y avait pas de sens qu'il s’entraîne avec nous. (...) Le départ de Koné, c'est notre choix, on sait l'équipe qu'on veut, mais c'est un gentil garçon ».

«Il ne m'a pas montré qu'il pouvait faire partie de ce projet»

Dans des propos rapportés par Le Phocéen, Roberto De Zerbi a regretté le fait qu’Ismael Koné ne se soit pas plus distingué aux entraînements afin de pleinement jouer sa chance à l’OM. C’est pourquoi il a été laissé sur le carreau à certaines reprises en première partie de saison. Mais c’est terminé. « Il ne m'a pas montré qu'il pouvait faire partie de ce projet, mais il y avait beaucoup de concurrence. Je fais jouer ceux qui le méritent. On assume de vouloir construire une équipe toujours plus forte pour laisser notre empreinte ». La Lazio a été une piste évoquée dans la presse dernièrement, le décor est planté, mais cette annonce qui a eu l'effet d'une bombe pourrait bien rapidement décanter le feuilleton Koné.