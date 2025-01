OM : Il lâche une réponse pour son grand retour à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sans club depuis son départ de Parme, dont il a été directeur général du sport entre septembre et décembre 2022, Julien Fournier a évoqué un éventuel retour à l’OM. Secrétaire général du club de 2005 à 2009, le dirigeant français estime que Marseille a besoin de calme et a mis en avant l'association entre Medhi Benatia et Pablo Longoria.

Ces derniers mois, l’OM a opéré des grands changements au sein de son organigramme, avec notamment les arrivées de Medhi Benatia et Fabrizio Ravanelli. Au moment d’évoquer un potentiel retour, Julien Fournier a assuré que le club a besoin de calme et de stabilité désormais.

« Ce club a besoin de calme »

« Retourner à l’OM est mon objectif suprême ? L'OM, on ne peut pas s'en défaire... Mais ce club a besoin de calme. Les dirigeants travaillent bien, même si ça reste fragile », a déclaré Julien Fournier, secrétaire général de l’OM entre 2005 et 2009, mettant au passage en avant la collaboration entre Medhi Benatia et Pablo Longoria.

« L'association entre Medhi Benatia et Pablo Longoria est intéressante »

« L'association entre Medhi Benatia et Pablo Longoria est intéressante. Medhi apprend très vite. Il a des qualités fortes mais encore une marge de progression, comme un joueur. Marseille a des moyens, le club est revenu à la place où il doit être. L'an prochain, il y aura la Ligue des champions, ce sera une autre étape », a ajouté Julien Fournier.