Un record va bientôt tomber à l'OM ?

Thomas Bourseau

Pour 31M€, l'Olympique de Marseille s'est offert Mason Greenwood pendant le dernier mercato. Et pour le moment, l'investissement effectué par les dirigeants marseillais porte ses fruits au vu des statistiques affichées par l'Anglais et son apport à l'effectif de Roberto De Zerbi. Un record personnel semble être à portée de main pour Greenwood.

Du haut de ses 23 ans, Mason Greenwood a déjà mis les supporters de l'OM dans sa poche sportivement parlant. Et ce n'était pas gagné au vu de l'affaire de violences conjugale et de viol envers sa compagne Harriet Robson qui lui a coûté sa place dans l'effectif de Manchester United et en sélection anglaise. Exilé à Getafe en prêt la saison dernière puis définitivement à l'Olympique de Marseille depuis la dernière intersaison, Greenwood revit.

L'OM en quête d'un nouveau buteur après Wahi ! Gouiri en tête de liste ? 🔍 https://t.co/JbFWNHJEGR — le10sport (@le10sport) January 26, 2025

«J'espère pouvoir battre mon record»

D'ailleurs, s'il continue ainsi, Mason Greenwood pourrait même aller chercher un record personnel dès son premier exercice en tant qu'attaquant de l'OM. En effet, au moment de son interview accordée à Téléfoot diffusée sur TF1 dimanche matin, Greenwood comptait déjà 12 buts et Ligue 1 et 13 réalisations toutes compétitions confondues avec l'Olympique de Marseille cette saison. L'ailier ambidextre anglais est donc tout proche de sa meilleure saison statistiquement parlant.

« 13 buts à la mi-saison, battre mon record personnel de 17 grâce à l'OM ? J'espère pouvoir battre mon record, ce serait super pour moi ».

«Je veux gagner des trophées ici, jouer la Ligue des champions»

En outre, Mason Greenwood n'a pas du tout caché son désir de poursuivre sa collaboration à l'OM pendant de nombreuses années, lui qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 au club phocéen. « Rester à l'OM longtemps ? Bien sûr, c'est quelque chose que j'aimerais faire, je veux gagner des trophées ici, jouer la Ligue des champions. C'est une grande ambition d'être ici, oui ».