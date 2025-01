Vente OM : Envoyé par l’Arabie Saoudite, il annonce la décision de McCourt

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par l'OM et l'OGC Nice, Julien Fournier s'était rapproché du club marseillais pour demander à Frank McCourt s'il était enclin à vendre son joyau à des investisseurs saoudiens. La réponse a été catégorique : c'est un non. Ce samedi, il en a remis une couche sur ce dossier, qui s'éternise.

Ex-secrétaire général de l'OM (2004-2009) et ancien directeur général puis directeur du football de l'OGC Nice (2011-2022), Julien Fournier a enfilé une nouvelle casquette ces derniers mois. Resté proche du club marseillais, il avait le tenu le rôle d’intermédiaire pour des investisseurs saoudiens. En décembre dernier, Fournier avait profité de sa présence sur RMC pour mettre les choses au clair sur ce dossier rempli de fantasmes et dévoiler la réponse de Frank McCourt.

McCourt ne veut pas entendre parler de vente

« Marseille, j’y ai passé douze années, j’ai un attachement particulier pour ce club, cette ville. Pour être transparent avec vous, ce n’est pas "Julien Fournier va venir avec les Saoudiens". C’est qu’à un moment donné, il y a eu quelqu’un qui s’intéressait au club et qui a pris contact avec moi parce qu’il savait que je connaissais l’environnement et pour savoir s’il y avait la possibilité de… Je suis juste allé prendre les informations, et le vendeur n’étant pas vendeur. Poliment, gentiment, mais fermement, il (Frank McCourt) m’a fait dire qu’il voulait garder le club » avait confié Fournier lors de l'After Foot.

« Petit à petit, il remonte la pente »

Alors que l’OM défiait l’OGC Nice ce dimanche soir, Fournier a accordé un long entretien au quotidien L’Equipe et a confirmé la position ferme de McCourt, en place depuis octobre 2016. « C’est une chance de l’avoir. Il est décrié mais il ne veut pas vendre, ce qui prouve son attachement. Petit à petit, il remonte la pente » a-t-il lâché. Suffisant pour mettre un terme à ce feuilleton ?