OM - Rabiot : Grosse annonce après le fiasco !

Amadou Diawara

Après la défaite de ce dimanche soir face à l'OGC Nice, l'OM de Roberto De Zerbi doit se frotter à l'OL au Vélodrome. Interrogé après le revers à l'Allianz Riviera, Adrien Rabiot a fait passer un message fort à ses coéquipiers. Dans le même temps, l'international français a annoncé un duel bouillant entre l'OM et l'OL.

Ce dimanche soir, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'OGC Nice : l'Allianz Riviera. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils ont perdu ce derby de la Côte d'Azur (2-0). Présent en zone mixte après le coup de sifflet final de la rencontre, Adrien Rabiot a fait comprendre à ses coéquipiers qu'il ne fallait pas s'affoler.

Kvaratskhelia déjà en quête d'un nouveau défi à l'étranger après un transfert record. Que cache cette soudaine envie ? 👀

➡️ https://t.co/G9WaPxCFgi pic.twitter.com/ZDqTWeZRh4 — le10sport (@le10sport) January 27, 2025

«Ça va être très chaud»

« On a fait trop peu aujourd’hui dans ce qu’on a proposé. On n’a pas été assez tranchant, incisif. On a fait des erreurs qui nous ont coûté des buts. Il y a des matchs comme ça dans une saison. La dernière fois qu’on a fait une prestation de la sorte (défaite à domicile contre Auxerre, 1-3, le 8 novembre, NDLR), on a rebondi et ça a donné un bon parcours jusqu’ici. Ce match va nous servir. On a un match dimanche pour se relancer et c’est le plus important. Le rôle qu’on a, c’est de faire comprendre à l’équipe qu’il n’y a pas mort d’homme, que ce qu’on fait jusqu’à présent est très bien. On est parti de très loin et où on est aujourd’hui, c’est une bonne chose. On a parfois un manque d’expérience dans l’équipe, c’est normal, il faut faire avec. C’est avec ces erreurs qu’on peut apprendre », a affirmé Adrien Rabiot, avant d'annoncer la couleur pour le choc face à l'OL, prévu ce dimanche soir au Vélodrome.

«Il faut garder la tête froide»

« On a un match dimanche qui va être très important à la maison. Ça va être très chaud et c’est le match pour rebondir. Il y a des moments comme ça dans une saison, il faut rester lucide. On fait une très bonne saison, il ne faut pas se mettre plus bas que ce qu’on est. Il faut réagir, il faut retrouver les automatismes qu’on a et garder la tête froide. C’est un jour sans, on n’a pas été bons dans ce derby. A 2-0, ils ont fermé et c’est devenu très compliqué, il y a des jours comme ça. Il faudra voir ce qu’on a mal fait notamment sur les buts encaissés, mais dans le jeu, on n’a pas montré notre visage des dernières semaines et on le sait. Il faudra se racheter dimanche », a conclu Adrien Rabiot, arrivé librement et gratuitement à l'OL le 17 septembre.