Fiasco à l'OM, cette recrue explose !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM de Roberto De Zerbi s'est déplacé sur la pelouse de l'OGC Nice. Malheureusement pour les Marseillais, ils ont perdu ce derby de la Côte d'Azur, et ce, sans inscrire le moindre but. Interrogé après la rencontre, Pierre-Emile Højbjerg a poussé un énorme coup de gueule.

Pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'OGC Nice ce dimanche soir. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés à l'Allianz Riviera sans inscrire le moindre but (2-0).

«Ce n’est pas acceptable de perdre 2-0 de cette manière-là»

Interrogé au micro de DAZN après le coup de sifflet final d'OGC Nice - OM, Pierre-Emile Højbjerg s'est emporté. « C’est vrai que c’est difficile d’accepter cette défaite. Nice a joué son coup. Les joueurs ont été très stables dans leur façon de défendre. Ils ont essayé d’attaquer la profondeur. On a eu nos occasions, on a essayé de mener le match. Ce n’est pas acceptable de venir et de perdre 2-0 de cette manière-là. On aurait dû marquer. On encaisse un peu trop facilement », a pesté le milieu de terrain marseillais, avant d'en rajouter une couche.

«Quand tu prends 1-0, il faut l’oublier et ne pas avoir peur»

« Je l’ai dit il y a une semaine, on vise le haut, on essaye de gratter le plus haut possible. Mais on a encore besoin de temps, de travailler des choses, de savoir comment mener le jeu pendant 90-100 minutes, sans paniquer, sans perdre patience, sans stresser. Il y a encore du travail à faire. On prend un but après sept minutes. Contre une équipe bien organisée comme Nice, tu vas aller attaquer, tu vas aller essayer d’ouvrir le jeu, de mettre des joueurs en avant et d’essayer d’être agressif dans leur zone. Quand tu prends 1-0, il faut l’oublier et ne pas avoir peur, mais dans l’équipe, c’est quand même énervant de prendre un but après sept minutes. Les erreurs arrivent, il faut avoir la bonne mentalité. Il ne faut pas avoir de doutes et toujours essayer de s’améliorer. Je sais que c’est le bon chemin. Dans une semaine, on a un match très important pour nous (ndlr : réception de l'OL), mais aussi pour le club. Ça fait du bien de savoir ça, il faut se relever très vite », a conclu Pierre-Emile Højbjerg, recrue estivale de l'OM.