Real Madrid : Surprise, Mbappé lance une révolution !

Pierrick Levallet

Après une première partie de saison mitigée, Kylian Mbappé a fini par retrouver son véritable niveau. L’attaquant de 26 ans flambe avec le Real Madrid depuis le début de l’année 2025. L’ancien du PSG semble d’ailleurs avoir lancé une révolution dans le vestiaire de Carlo Ancelotti, pour le plus grand bien des Merengue.

En rejoignant le Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé s’attendait sans doute à vivre une meilleure première partie de saison. Vivant en plein malaise, l’attaquant de 26 ans se montrait décevant et cela lui a valu quelques critiques en Espagne. Mais tout a changé cet hiver pour l’ancien du PSG, qui flambe depuis janvier.

Mbappé sème la discorde au PSG ! 🤯 Découvrez les coulisses d'un départ explosif et les tensions qui secouent le Real. https://t.co/h21t9JmCN5 — le10sport (@le10sport) January 25, 2025

Mbappé a sonné le glas de la révolte

Auteur de 8 buts en autant de rencontres, Kylian Mbappé semble avoir retrouvé son véritable niveau. Comme le rapporte MARCA, quelque chose aurait changé au Real Madrid depuis 2025. Le champion du monde 2018 aurait lancé une révolution pour que le club redresse la barre. Et cela semble porter ses fruits, puisque les Merengue ont conforté leur place de leader de la Liga en battant le Real Valladolid ce samedi soir (0-3) grâce à un triplé de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid n'en est pas déçu

Voir le natif de Bondy dans une position de leader dans le vestiaire a toutefois de quoi surprendre au Real Madrid. En effet, Kylian Mbappé entendait se faire plutôt discret afin de ne pas faire trop de vagues au sein de la Casa Blanca. L’international français souhaitait se montrer humble. Mais six mois plus tard, c’est un Kylian Mbappé taille patron qui a fait son apparition. Et le Real Madrid n’en est pas déçu, au contraire.