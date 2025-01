Kylian Mbappé : La catastrophe était redoutée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça va aujourd’hui beaucoup mieux pour Kylian Mbappé. Il y a quelques semaines pourtant, l’inquiétude était au maximum pour le numéro 9 du Real Madrid. En effet, le Français traversait la pire période de sa carrière et on craignant alors de ne jamais revoir Mbappé au niveau qu’on l’a connu. C’est notamment ce que redoutait Rio Mavuba.

Si Kylian Mbappé a démenti avoir été victime d’une dépression, il a tout de même reconnu avoir touché le fond. Pour le joueur du Real Madrid, les derniers mois ont été plus compliqués que jamais. L’état du Français inquiétait alors tout le monde. La question était même de savoir si Mbappé reviendrait à son meilleur niveau. C’est aujourd’hui le cas, en témoigne son triplé ce samedi face à Valladolid.

« J’ai quand même pas mal douté »

Le grand Kylian Mbappé est de retour alors qu’on craignait le pire pour lui. C’était notamment le cas pour Rio Mavuba. En effet, pour Téléfoot, il a expliqué : « J’ai douté que Mbappé redevienne ce qu’il a été ? Oui. Pour être honnête, j’ai quand même pas mal douté ».

« On avait l’impression qu’autour de lui, il y avait une spirale négative »

« On sentait un garçon malheureux. Cette sortie au PSG… On avait l’impression qu’autour de lui, il y avait une spirale négative. Là, on a vu que mentalement, il était capable de réagir. C’est la force des champions », a-t-il poursuivi sur Kylian Mbappé.