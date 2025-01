Real Madrid : Sorti de l’enfer, Kylian Mbappé se lâche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, le grand Kylian Mbappé semble enfin être de retour. Après des premiers mois très compliqués au Real Madrid, l’international français montre à nouveau toute l’étendue de son talent. Ce samedi soir, c’est Valladolid qui en a fait les frais. En grande forme, Mbappé a inscrit un triplé dans la victoire du Real Madrid (0-3). Logiquement, après la rencontre, le joueur de 26 ans avait le sourire.

Kylian Mbappé l’a lui même avoué, il y a quelques semaines de cela, il avait touché le fond. Alors que ça n’allait pas sportivement, le joueur du Real Madrid semblait même au plus mal mentalement. A 26 ans, il traversait alors la période la plus difficile de sa carrière, mais en quelques semaines seulement, ça s’est totalement inversé. Le temps de l’adaptation au Real Madrid ? Désormais, Mbappé est à nouveau au sommet de son art et il a pu le montrer ce samedi soir avec un triplé face à Valladolid (0-3).

« Je suis heureux pour le triplé, mais encore plus pour la victoire »

Après sa performance XXL avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a pris la parole. Dans des propos rapportés par L’Equipe, le capitaine de l’équipe de France a alors confié : « Je suis heureux pour le triplé, mais encore plus pour la victoire. Je le dis chaque semaine mais c'était important de gagner aujourd'hui après le résultat de l’Atlético. C'est sûr que cela donne de la confiance, mais on sait que rien n'est terminé avant la 38e journée. Il faut continuer à gagner. Il y a de la confiance, oui, mais il nous faut aussi de l'humilité pour aborder tous les matches restants ».

« Je peux jouer en attaque à droite, dans l'axe, et à gauche »

Kylian Mbappé a également abordé la question de son positionnement. Alors qu’on le sait pas le plus à l’aise comme numéro 9, le joueur du Real Madrid a fait savoir : « J'ai dit dès le premier jour que je pouvais jouer dans les trois positions offensives et que je devais m'adapter à l'équipe. Et maintenant ces deux choses sont claires. Je peux jouer en attaque à droite, dans l'axe, et à gauche. On se trouve naturellement avec mes coéquipiers et je dois continuer ainsi ».