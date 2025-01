Kylian Mbappé : Le coup de pression du Real Madrid !

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Mais ses premiers mois ont été plutôt décevants, et lui ont valu quelques critiques en Espagne. Les dirigeants madrilènes lui ont alors mis un sérieux coup de pression pour qu’il redresse enfin la barre. Et cela semble avoir porté ses fruits.

Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves l’été dernier en signant au Real Madrid. Mais sa première partie de saison a été plutôt mitigée. L’international français n’évoluait pas vraiment à son véritable niveau, et cela lui a valu quelques critiques en Espagne. Les dirigeants madrilènes ont alors cherché une solution pour l’aider à redresser la barre. Mais Kylian Mbappé n’y arrivait pas.

Mbappé a pris un coup de pression de sa direction...

Le Real Madrid a alors pris le taureau par les cornes. D’après les informations de Relevo, les Merengue ont mis un sérieux coup de pression à Kylian Mbappé pour qu’il se reprenne en main. Florentino Pérez le premier lui aurait fait savoir qu’il ne l’avait pas signé pour être un complément de luxe. Le président du Real Madrid serait même allé voir Carlo Ancelotti pour lui faire savoir qu’il devait faire en sorte de mettre le champion du monde 2018 plus en valeur.

... et brille enfin au Real Madrid !

Et cela semble avoir porté ses fruits. Depuis le début de l’année 2025, Kylian Mbappé brille au Real Madrid. Auteur de 5 buts en 7 matchs, le natif de Bondy évolue enfin au niveau qu’est le sien. L’ancien du PSG se montre comme l’un des meilleurs éléments de Carlo Ancelotti depuis la trêve hivernale. Le coup de pression de la direction du Real Madrid a visiblement fait du bien à Kylian Mbappé.