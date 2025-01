Mbappé, Vinicius Jr... Le Real Madrid prépare du très lourd !

Pierrick Levallet

Après avoir vécu un calvaire lors de ses premiers mois au Real Madrid, Kylian Mbappé a fini par se reprendre en main. L’attaquant de 26 ans évolue enfin au niveau auquel on l’attend chez les Merengue. Carlo Ancelotti entendrait donc miser sur lui en mettant les autres joueurs offensifs à sa disposition pour réaliser de grandes choses en seconde partie de saison.

Les premiers mois de Kylian Mbappé au Real Madrid n’ont pas été aussi bons qu’escompté. L’attaquant de 26 ans a eu du mal à s’adapter à son nouvel environnement. Ses performances étaient plutôt décevantes, et cela lui a valu quelques critiques en Espagne. Mais désormais, tout semble aller beaucoup mieux pour l’ancien du PSG.

Le Real Madrid prévoit de grandes choses avec Mbappé

Auteur de 5 buts en 7 matchs depuis le début de l’année 2025, Kylian Mbappé évolue enfin au niveau auquel on l’attend au Real Madrid. L’international français figure parmi les meilleurs éléments de Carlo Ancelotti. De ce fait, le coach madrilène préparerait du lourd pour la seconde partie de saison comme le rapporte AS. L’entraîneur italien entendrait mettre Jude Bellingham, Vinicius Jr et Rodrygo à la disposition de Kylian Mbappé. Le Real Madrid serait conscient que de cette manière, le club aura de meilleures chances d’aller très loin dans le reste des compétitions.

Tous les trophées en ligne de mire ?

Après avoir vu la Supercoupe d’Espagne lui échapper au profit du FC Barcelone, la Casa Blanca ne compterait laisser aucun autre trophée lui filer entre les doigts. Le Real Madrid entendrait bien évidemment remporter la Ligue des champions, la Liga et la Coupe du Roi d’ici la fin de saison. Kylian Mbappé serait particulièrement attendu au tournant. Le Français va pouvoir compter sur Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo pour aider le Real Madrid à atteindre ses objectifs de la saison. Affaire à suivre...