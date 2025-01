Real Madrid : Mbappé éclipsé par une star, la surprise est totale !

Pierrick Levallet

Après des premiers mois compliqués, Kylian Mbappé a fini par se retrouver au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans brille depuis le début de l’année 2025. L’ancien du PSG semble enfin évoluer au niveau qu’est le sien. Le champion du monde 2018 est impliqué sur 5 buts lors des 7 derniers matchs. Mais une star madrilène ferait mieux que lui.

Arrivé au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Mais ses premiers mois n’ont pas été aussi bons qu’escompté. L’attaquant de 26 ans peinait à évoluer au niveau qu’est réellement le sien, et cela lui a valu quelques critiques en Espagne. Mais depuis le début de l’année 2025, tout va beaucoup mieux pour le champion du monde 2018.

Kylian Mbappé flambe avec le Real Madrid

L’ancien du PSG flambe et semble avoir enfin retrouvé son véritable niveau. L’international français est l’un des meilleurs du Real Madrid. Auteur de 5 buts lors des 7 derniers matchs, Kylian Mbappé est un atout majeur pour Carlo Ancelotti. Mais à la surprise générale, un autre attaquant a fait mieux que le natif de Bondy jusqu’à présent.

Rodrygo fait mieux que lui !

Comme le rapporte AS, Rodrygo est également un élément moteur de l’attaque du Real Madrid en ce moment. Sur le mois de janvier, l’international brésilien a été impliqué sur 7 buts (5 buts et 2 passes décisives) et a donc plus contribué offensivement aux succès madrilènes que Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir si le joueur de 24 ans maintiendra ce même niveau de forme au cours des prochaines semaines.