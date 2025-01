Mbappé : Nouveau malaise au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Après un début de saison plutôt mitigé, Kylian Mbappé a fini par reprendre du poil de la bête au Real Madrid. L’ancien du PSG flambe depuis le début de l’année 2025, dans une période où les Merengue en ont le plus grand besoin. Le vestiaire madrilène aborderait chaque match avec un certain malaise, malgré le bon rendement offensif des attaquants.

Kylian Mbappé s’est enfin repris en main ! L’ancien du PSG a déçu au Real Madrid lors de ses premiers mois. Son rendement sur le terrain n’était pas vraiment à la hauteur des attentes, et cela lui a même valu quelques critiques en Espagne. Mais depuis le début de l’année 2025, tout va beaucoup mieux pour le champion du monde 2018.

Débuts catastrophiques pour Mbappé au Real ! Quelles conséquences pour l’avenir de l’attaquant français ? ⚽ https://t.co/q1oz3FtPcS — le10sport (@le10sport) January 24, 2025

Encore un malaise dans le vestiaire du Real Madrid ?

Auteur de 5 buts en 7 matchs, Kylian Mbappé brille surtout par sa capacité à transcender le jeu du Real Madrid désormais. Et cela fait beaucoup de bien aux Merengue. Mais malgré les belles prestations offensives de l’attaquant de 26 ans, le vestiaire de Carlo Ancelotti éprouverait un certain malaise au moment d’aborder ses matchs comme le rapporte AS. C’est ce qui expliquerait les entames de match parfois délicates côté Real Madrid.

Rodrygo flambe avec Mbappé !

Carlo Ancelotti peut toutefois compter sur Kylian Mbappé pour inverser la tendance. Et l’international français n’est pas tout seul. En plus de Vinicius Jr et de Jude Bellingham, le Real Madrid peut compter sur l’excellente forme de Rodrygo. Le Brésilien semble avoir enfin trouvé sa place dans le onze de la Casa Blanca. Cette attaque de feu promet du lourd pour le Real Madrid au cours des mois à venir. A suivre...