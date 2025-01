Real Madrid : Vinicius Jr répond sur un clash avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Son arrivée au Real Madrid aurait pu provoquer un malaise. Mais près de six mois après sa signature, Kylian Mbappé a été accueilli à bras ouverts par le vestiaire merengue, et notamment par Vinicius Jr. Malgré la rivalité, le joueur brésilien a admis s'entendre à merveille avec son nouveau coéquipier.

Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid accompagné d’une réputation entachée en raison de son égo. Mais les premiers mois passés en Espagne ont confirmé la très bonne intégration du joueur français. Malgré quelques difficultés au début de son aventure, Mbappé a réussi ses premiers pas comme l’a confirmé Vinicius Jr.

Vinicius Jr monte au créneau pour Mbappé

« C’est normal que ce soit difficile après le départ de certains joueurs et l’arrivée d’autres » a déclaré le joueur brésilien au micro de Real Madrid TV. Les deux joueurs ont mis leur rivalité de côté pour se consacrer à une cause plus importante, le succès du Real Madrid.

« Nous voulons l’aider »

Après la victoire de son équipe face au Red Bull Salzbourg ce mercredi soir, Vinicius Jr a confirmé que son entente avec Mbappé était optimale. « Kylian est arrivé pour aider et nous voulons l’aider pour qu’il soit le meilleur buteur dans chaque compétition » a-t-il confié. De quoi rassurer les supporters du Real Madrid.