Le Real Madrid annonce un coup dur avec cette star

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Real Madrid n'a laissé aucune chance à Stuttgart. En effet, le club merengue s'est imposé 5-1 au Santiago Bernabeu. Toutefois, l'écurie présidée par Florentino Pérez a perdu Jude Bellingham en cours de match. En effet, Carlo Ancelotti a annoncé que son numéro 5 était touché au dos.

Pour le compte de la septième journée de la Ligue des Champions, le Real Madrid a reçu Stuttgart au Santiago Bernabeu ce mercredi soir. Et les hommes de Carlo Ancelotti ne sont pas tombés dans le piège tendu par les Allemands. En effet, le Real Madrid l'a emporté 5-1 contre Stuttgart. Toutefois, la Maison-Blanche a perdu l'une de ses stars : Jude Bellingham.

«Il avait un problème au dos»

Interrogé après la victoire du Real Madrid contre Stuttgart ce mercredi soir, Carlo Ancelotti a annoncé que Jude Bellingham était touché au dos. « Le remplacement de Jude Bellingham ? Il avait un problème au dos, mais rien de grave. J'ai eu l'occasion de retirer des minutes à quelques joueurs et je l'ai fait pour Bellingham et Mbappé, afin qu'ils soient plus frais pour le prochain match », a confié le coach du Real Madrid dans des propos rapportés par Real Madrid.

«Rien d'inquiétant»

Présent en conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti en a rajouté une couche sur la blessure de Jude Bellingham. « Jude a eu quelques problèmes de dos, rien d'inquiétant. Chacun a son rôle, celui de Mbappé n'est pas celui de Rüdiger par exemple. Nous nous sommes améliorés, mais nous devons faire plus encore », a conclu le technicien du Real Madrid.