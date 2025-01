Mbappé embarqué dans une belle histoire d’amour ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le Real Madrid semble préparer un changement d’entraîneur l’été prochain avec le départ annoncé de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso semble déjà tenir la corde pour ce poste. Il pourrait donc diriger un certain Kylian Mbappé la saison prochaine, et surtout retrouver un club qui a beaucoup compté dans son coeur comme il l’explique.

Ça risque de bouger l’été prochain pour Kylian Mbappé et l’ensemble de l’effectif du Real Madrid ! Selon les révélations de la Onda Cero, Carlo Ancelotti aurait pris la décision de quitter ses fonctions d’entraîneur du club merengue en fin de saison, et Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) serait déjà le grand favori pour venir lui succéder, d’autant qu’il a évolué au Real Madrid durant sa carrière de joueur, entre 2009 et 2014.

Xabi Alonso réagit sur le Real

Interrogé en conférence de presse, Xabi Alonso a évoqué ces révélations de la presse espagnole sur un retour au Real Madrid l’été prochain : « Vous n'avez pas perdu de temps (rires). Je ne peux rien dire, nous sommes au milieu d'une saison et tous les clubs ont de grands objectifs. Je pense à atteindre les nôtres. Le match est très important et je me concentre là-dessus. Les questions sur le Real? Je ne me suis pas préparé, cela ne me dérange pas et cela ne me surprend pas non plus. Mais je ne pense qu'à l'Atlético », a indiqué le coach du Bayer Leverkusen, avant d’évoquer sa relation particulière avec le Real Madrid.

« Cette relation est inoubliable »

« Le temps passe, mais l'affection reste et cette relation est inoubliable. Le lien est très fort, ça a été une très belle période en tant que joueur. Ce furent des années intenses, il était difficile d'obtenir ce que nous voulions (la Ligue des Champions), mais ça restera », poursuit Alonso. En clair, Kylian Mbappé pourrait être embarqué dans cette histoire d’amour entre le Real Madrid et Xabi Alonso si ce dernier venait à le diriger l’an prochain.