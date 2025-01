Real Madrid : Le changement surprise que Mbappé n'a pas vu venir !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a retrouvé son rang de vainqueur de la Ligue des champions depuis le retour de Carlo Ancelotti en 2021. Cependant, le coach italien ne devrait pas honorer son contrat jusqu'au bout, à savoir juin 2026, ayant visiblement pris la décision de quitter ses fonctions au terme de l'exercice actuel selon la presse espagnole.

Kylian Mbappé a signé au Real Madrid par le biais du statut d'agent libre au terme de son aventure de sept saisons au PSG l'été dernier. La Casa Blanca restait sur un titre de champion d'Europe et d'Espagne. Depuis, le club merengue a raflé au passage la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Toutefois, les hommes de Carlo Ancelotti ont été corrigés à deux reprises face à l'ennemi juré du FC Barcelone (4-0) et (5-2) cette saison.

Mbappé en feu ! 🔥 Ses exploits éblouissent le vestiaire et relancent les ambitions du Real Madrid pour la fin de saison. https://t.co/BuXqCGy0vU — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

Carlo Ancelotti dira stop à la fin de la saison !

La dernière défaite a coûté la Supercoupe d'Espagne à la bande de Kylian Mbappé. Et il se pourrait que cette campagne commence à sérieusement lessiver Carlo Ancelotti. Selon la Onda Cero, et quand bien même il dispose d'un contrat courant jusqu'en juin 2026 au Real Madrid, Mister Carlo se retirera de son plein gré en fin de saison quel que soit son dénouement.

Xabi Alonso, entraîneur de Mbappé la saison prochaine ?

Kylian Mbappé devrait déjà connaître un changement d'entraîneur au terme de sa première pige au Real Madrid. La Onda Cero a confié ce lundi que le favori à la succession de Carlo Ancelotti ne serait autre que Xabi Alonso, ancien milieu de terrain du club merengue et actuel champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen.