Kylian Mbappé a martyrisé cette star du Real Madrid

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau joueur du Real Madrid depuis l'été dernier, Kylian Mbappé a fini par rejoindre le club de ses rêves. L'attaquant français a pourtant connu des débuts difficiles ces derniers mois puisqu'il a été la cible de critiques notamment. Auteur d'un très bon match face à Las Palmas dimanche, il a été salué par ses coéquipiers, à commencer par David Alaba, bien heureux visiblement d'avoir Mbappé avec lui et non plus comme adversaire.

Reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde ces dernières années, Kylian Mbappé a eu du mal à tenir cette réputation. Mais les dernières semaines sont encourageantes et face à Las Palmas, il a été élu homme du match après son doublé. L'occasion pour David Alaba de lui rendre un bel hommage puisque c'est l'ensemble du club qui est ravi de retrouver le Français dans une belle forme. Le défenseur autrichien, qui faisait son retour à la compétition après une longue absence, sait très bien à quel point Mbappé peut se montrer dangereux.

Mbappé en feu ! 🔥 Ses exploits éblouissent le vestiaire et relancent les ambitions du Real Madrid pour la fin de saison. https://t.co/BuXqCGy0vU — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

Alaba, élément important pour Mbappé

Interrogé à l'issue de la rencontre par la chaîne officielle du club, David Alaba a suivi le mouvement initié par Dani Ceballos entre autres qui ont rendu hommage à la prestation XXL de Kylian Mbappé. Ce dernier a tenu à lui rendre la pareille. « Il est incroyable, je le connaissais comme un rival, c’était très difficile de jouer contre lui, je sais que c’était difficile pour lui d’être loin, mais nous sommes très heureux pour lui, c’est un gars incroyable et il a de la qualité… il va être un joueur important pour nous » déclare-t-il, faisant référence à leur passé quand il jouait au PSG ou avec l'équipe de France.

Mbappé a marqué Alaba

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2021, David Alaba a eu la chance de croiser la route du Français en club que lors des huitièmes de finale de Ligue des champions en 2021-2022, lorsque les Madrilènes avaient fini par l'emporter malgré un but de Kylian Mbappé dans les deux rencontres. En sélection, la France et l'Autriche ont déjà disputé des duels avec la présence des deux joueurs. L'Autrichien a aussi croisé la route du Français avec le Bayern Munich à plusieurs reprises précédemment.