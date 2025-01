Mbappé : Le Real Madrid prend une décision inattendue

Amadou Diawara

Lors du duel entre le Real Madrid et Salzbourg de ce mercredi soir, Carlo Ancelotti a créé la surprise en sortant Kylian Mbappé dès la 72ème minute de jeu. Interrogé sur ce choix après la rencontre, le technicien merengue a expliqué qu'il avait sorti son numéro 9 pour qu'il soit plus frais contre Valladolid ce samedi soir.

Ce mercredi soir, le Real Madrid a affronté Salzbourg. Et l'écurie merengue a remporté sa rencontre de la septième journée de la C1 au Santiago Bernabeu. En effet, la Maison-Blanche a écrasé le club allemand 5-1.

Luis Enrique soutenu par tous ! Une annonce choc pourrait bien arriver au PSG… Restez connectés ! ⚽️

➡️ https://t.co/heYLDqo3y2 pic.twitter.com/2GQxUqz4FK — le10sport (@le10sport) January 23, 2025

Ancelotti a sorti Mbappé contre Stuttgart

Lors de la confrontation entre le Real Madrid et Salzbourg, Carlo Ancelotti a pris une décision surprenante. En effet, le coach du Real Madrid a sorti Kylian Mbappé dès la 72ème minute de jeu. Alors que la Maison-Blanche menait 4-0, Carlo Ancelotti a fait ce choix pour reposer son numéro 9.

Ancelotti a préservé Mbappé pour Valladolid - Real Madrid

« Le remplacement de Jude Bellingham ? Il avait un problème au dos, mais rien de grave. J'ai eu l'occasion de retirer des minutes à quelques joueurs et je l'ai fait pour Bellingham et Mbappé, afin qu'ils soient plus frais pour le prochain match (déplacement à Valladolid samedi soir) », a confié Carlo Ancelotti dans des propos rapportés par Real France, avant d'en rajouter une couche en conférence de presse. « Jude a eu quelques problèmes de dos, rien d'inquiétant. Chacun a son rôle, celui de Mbappé n'est pas celui de Rüdiger par exemple. Nous nous sommes améliorés, mais nous devons faire plus encore », a conclu l'entraineur du Real Madrid.