Real Madrid : Une offre colossale arrive, changement surprise pour Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré sa récente prise de parole face à la presse, Carlo Ancelotti est encore annoncé sur le départ. Le coach du Real Madrid devrait recevoir une offre importante de l'Arabie Saoudite. Suffisant pour le faire dévier de sa trajectoire ? L'avenir le dira, mais des candidats naturels émergent pour sa succession sur le banc merengue.

Carlo Ancelotti avait pris le temps de mettre les choses au clair au sujet de son avenir. Quelques heures après la réélection de Florentino Perez à la tête du Real Madrid, le technicien a voulu, lui aussi, s’inscrire au sein du club espagnol. « Je veux être très clair : je ne déciderai jamais de ma vie de la date de départ de ce club. Ce moment viendra un jour, mais je ne sais pas quand ce sera le cas. Je ne décide pas. Cela pourrait être demain ( rires ), dans quelques matches, un an, cinq ans… Florentino (Pérez) va continuer ici encore quatre ans et mon objectif est d’atteindre les quatre ans de Florentino (rires ). Et donc nous pourrons dire au revoir ensemble (rires ) » a confié le technicien italien, qui a essayé de couper court aux rumeurs de départ à la fin de la saison.

Mbappé sème la discorde au PSG ! 🤯 Découvrez les coulisses d'un départ explosif et les tensions qui secouent le Real. https://t.co/h21t9JmCN5 — le10sport (@le10sport) January 25, 2025

L'Arabie Saoudite va passer à l'action

Mais cette sortie n’a pas stoppé les spéculations autour de son avenir au Real Madrid. Le média espagnol OK Diario consacre un nouvel article à Carlo Ancelotti et à son futur incertain. Bien que lié au club merengue jusqu’en 2026, le technicien italien serait extrêmement courtisé, notamment en Arabie Saoudite. Le fonds d’investissement saoudien pourrait prochainement se présenter avec un salaire annuel de 20M€. Mais en privé, Ancelotti a fait savoir qu’il accepterait cette proposition, seulement si Florentino Perez décide de se passer de ses services. Décision semblable pour la Fédération brésilienne, qui lui fait aussi les yeux doux.

Le Real Madrid a déjà choisi son entraîneur ?

Cela n’empêche pas le Real Madrid de se questionner sur la suite des opérations. En coulisses, le club merengue a commencé à se pencher sur le dossier de sa succession, malgré le fait que la formation soit entrée dans un cercle vertueux grâce à l'efficacité retrouvée de Kylian Mbappé. Et en privé, la direction est unanime sur le profil de Xabi Alonso, qui a fait ses preuves sur le banc du Bayer Leverkusen et qui présente l’avantage de bien connaître la maison blanche. Pour la fumée blanche, il faudra en revanche encore attendre un petit peu.