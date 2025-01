OM : Réponse cash, le mercato est relancé !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, l’OM cherche à recruter un attaquant pour compenser le départ d’Elye Wahi du côté de Francfort. Le club phocéen pense notamment à Amine Gouiri qui évolue au Stade Rennais. Les dirigeants marseillais ont d’ailleurs déjà proposé un échange avec Ismaël Koné, mais cette offre a été refusée par les Bretons.

Le 3 février, le mercato hivernal fermera ses portes et les différents clubs français n’ont donc plus que quelques jours pour se renforcer avant le sprint final. Du côté de l’OM, on recherche surtout un attaquant afin de compenser le départ d’Elye Wahi, qui s’est engagé avec l’Eintracht Francfort.

L'OM sur le point de relancer un transfert en PL ? 🧐 Le remplaçant d'Elye Wahi pourrait bien surprendre les fans !

➡️ https://t.co/pS2BpS6M7T pic.twitter.com/jPvXKQlfSL — le10sport (@le10sport) January 27, 2025

L’OM apprécie Gouiri

L’OM pourrait bien trouver son bonheur en Ligue 1. En effet, le club phocéen apprécie tout particulièrement Amine Gouiri. Les dirigeants marseillais ont d’ailleurs proposé au Stade Rennais un échange avec Ismaël Koné, mais cette offre a été refusée par les dirigeants bretons, ce qui devrait mettre fin à cette piste d’après les informations de La Provence.

Longoria a d’autres pistes

Toutefois, Amine Gouiri ne serait pas le seul joueur dans le viseur de l’OM. Pablo Longoria aurait d’autres noms en tête, mais qui pourraient coûter trop cher pour les finances marseillaises. Le dirigeant espagnol pense à Santiago Gimenez du Feyenoord Rotterdam ou bien encore à Brian Brobbey de l’Ajax Amsterdam. Affaire à suivre…