Mercato : Deux offres arrivent, l’OM va bientôt trancher !

Écarté du groupe dimanche pour le déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice (2-0), Ismaël Koné est déjà sur le départ, quelques mois seulement après son arrivée en provenance de Watford. En ce sens, deux clubs se sont manifestés et ont demandé à l’OM de leur prêter l’international canadien. Les dirigeants marseillais doivent maintenant décider quelle est la meilleure option.

Si l’OM a l’ambition d’installer un peu plus de stabilité, ce ne sera pas pour tout de suite. Au cours de ce mercato estival et après que Pablo Longoria ait fermé la porte en décembre dernier, le club a finalement décidé de se séparer d’Elye Wahi quelques mois seulement après son arrivée. Après l’attaquant âgé de 22 ans, un autre joueur est poussé vers la sortie, Ismaël Koné, que Roberto De Zerbi n’a pas convoqué dimanche contre l’OGC Nice (2-0).

« Il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet »

« Koné est sur le départ. Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s'entraîne avec nous », a expliqué l’entraîneur de l’OM vendredi dernier en conférence de presse. « C’est un choix du club. On a voulu ce joueur, il est très fort, c’est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs. On sait quelle équipe on veut. J’ai en tête ce que je veux. Au cours des derniers mois il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. Il a beaucoup de concurrence. On construit une équipe toujours plus forte. »

Valence et le Werder Brême ont demandé un prêt de Koné

L’OM a plusieurs options pour se séparer d’Ismaël Koné. Comme indiqué par le journaliste Luca Bendoni, Valence fait partie des clubs intéressés par le milieu de terrain âgé de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029, et aimerait obtenir son prêt. Ce que confirme le journaliste Fabrizio Romano, qui ajoute que le Werder Brême est également sur la piste de l’international canadien (24 sélections). D’autres formations de Bundesliga sont intéressées par Ismaël Koné et l’OM devrait bientôt choisir quelle est la meilleure destination, un départ qui devrait se faire sous la forme d’un prêt. Reste à savoir si une option d'achat sera incluse ou non.